Giro 2021: Simon Yates kende problemen in eerste week

Simon Yates leek deze Giro lange tijd verstoppertje te spelen, maar volgens de Brit zelf is dat niet het geval. Naar eigen zeggen kampte de renner van Team BikeExchange met problemen. “Ik zal de details niet benoemen, maar de eerste weken waren niet plezant. Gelukkig voel ik me nu beter en kan ik weer vooruitkijken.”

“De benen komen langzaam maar zeker terug”, geeft Yates aan. “Voor mij is het duidelijk dat Bernal de te kloppen man is. Het gaat zwaar worden om hem te verslaan, maar we blijven het proberen.”

In het algemeen klassement steeg de renner vandaag naar de tweede plaats. “Hopelijk behoud ik deze benen de komende weken en hopelijk kan ik me nog mengen in de strijd om de eindzege.”