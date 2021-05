Giro 2021: Simon Yates en BikeExchange openen jacht op roze trui

Team BikeExchange heeft de ploeg rond Simon Yates bekendgemaakt voor de Giro d’Italia. Het Australische team en zijn kopman hebben hoge ambities en reizen voor de eindoverwinning naar de Corsa Rosa af.

Yates wordt in het bergetappes door de ervaren Mikel Nieve en Tanel Kangert ondersteund. Ook de veelzijdige helpers Chris Juul-Jensen, de Australische kampioen Cameron Meyer en Michael Hepburn moeten de Britse klassementsrenner, die onlangs de Tour of the Alps won, bijstaan. De Giro-debutanten Callum Scotson en Nick Schultz maken de selectie compleet.

“De Giro d’Italia is een koers waar ik echt van hou. Ik hoop dat ik dit jaar uit de problemen blijf en mee kan doen om de overwinning. We hebben een erg sterke ploeg om daarvoor te gaan. Ik vind zo veel dingen leuk aan de Giro; het parcours, het eten, de fans. Ik hou ervan om in Italië te rijden. Het is voor wielrenners een geweldige plek om te zijn”, laat Yates via zijn ploeg weten.

‘In de tijdritten proberen ons verlies te beperken’

Volgens de Brit, die opgaat voor zijn vierde deelname aan de Giro, ziet het parcours er heel zwaar uit. “Natuurlijk zijn er een paar verschillen met de andere jaren toen ik de Giro deed. Er staan twee ritten tegen de klok op het programma en tijdrijden is niet mijn specialiteit, dus daar moeten we proberen ons verlies te beperken. Ook gaan een paar etappes over gravelwegen”

“Een etappe heeft een lang stuk over gravel en de andere ongeveer anderhalve kilometer gravel op een klim naar de finish, dus zoals altijd wordt het een veeleisende wedstrijd. De Giro is nooit makkelijk. Onze ploeg is vrijwel dezelfde als in de Tour of the Alps en daar hebben we echt goed samengewerkt. Iedereen kijkt uit naar het begin van de wedstrijd”, aldus Yates.

Selectie BikeExchange voor Giro d’Italia 2021 (8-30 mei)

Michael Hepburn

Chris Juul-Jensen

Tanel Kangert

Cameron Meyer

Mikel Nieve

Nick Schultz

Callum Scotson

Simon Yates