Giro 2021: Sagan bestraft voor intimideren van andere renners

Peter Sagan kreeg na afloop van de achttiende etappe van de Giro d’Italia, met aankomst in Stradella, een boete van duizend Zwitserse Frank van de wedstrijdjury. Ook verliest de Slowaak vijftig punten op de UCI-ranking wegens ‘intimidatie en ongepast gedrag tegenover andere renners’.

Sagan hoopt in Milaan te worden gehuldigd als winnaar van de paarse puntentrui en heeft momenteel de Maglia Ciclamino in handen. In het klassement is zijn voorsprong op naaste belager Davide Cimolai 22 punten en dus hoeft de renner van BORA-hansgrohe geen punten meer te sprokkelen in de resterende etappes.

In de achttiende rit naar Stradella was Sagan blij met een scenario waarin een grote groep vluchters alle punten kon opslokken. Sagan liet zich vervolgens gelden in het peloton op momenten dat coureurs toch nog probeerden om naar de kopgroep te springen. Deze tegenaanvallers werden op hun plaats gezet, waardoor de kopgroep uiteindelijk een vrijgeleide kreeg.

De jury was na afloop van de etappe niet te spreken over het gedrag van Sagan en dus kreeg de Slowaak een fikse boete en verloor hij kostbare punten op de UCI-ranking. De wedstrijdjury omschreef het gedrag in het juryrapport als ‘intimidatie en ongepast gedrag tegenover andere renners’.