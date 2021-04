Giro 2021: Nizzolo en Pozzovivo voeren Qhubeka ASSOS aan

Europees kampioen Giacomo Nizzolo en Domenico Pozzovivo zijn de speerpunten van Qhubeka ASSOS in de Giro d’Italia. De Zuid-Afrikaanse formatie maakte vandaag de Giroploeg bekend.

Nizzolo won al twee keer het puntenklassement, maar wacht nog altijd op zijn eerste etappezege. Daar wil de Italiaan dit seizoen verandering in brengen. Hij krijgt daarbij steun van Max Walscheid, Bert-Jan Lindeman en Lukasz Wisniowski. “De Giro is voor mij een van de belangrijkste koersen van het jaar en dit jaar vooral, omdat ik de Europese trui draag. Om twee keer de puntentrui te winnen was al erg speciaal en nog altijd maakt het me blij en trots. Dit jaar wil ik met name een etappe winnen en dan zie ik wel hoe ik me tijdens het verloop van de koers voel.”

Pozzovivo gaat op voor zijn vijftiende Giro, zijn 21e grote ronde in totaal. De 38-jarige renner gaat op zoek naar dezelfde grote vorm die hij in 2020 liet zien. “Om voor de vijftiende keer aan de start van de Giro te staan is iets wat ik nooit voor mogelijk had gehouden toen ik met koersen begon. Mijn doel is een plaats in de top tien van het algemeen klassement, ook al zoek ik nog naar mijn beste vorm nadat ik onlangs nog ben geopereerd. Toch merkte ik al veelbelovend gevoel in de afgelopen wedstrijden.”

Victor Campenaerts heeft zijn zinnen gezet op de 8,6 kilometer lange openingstijdrit in Turijn en de afsluitende tijdrit in Milaan. “De Giro volgt snel op de klassiekers, wat geweldig is. Met Pozzovivo voor het klassement en Giacomo voor de sprints hebben we geweldige mogelijkheden met deze ploeg. Ik reed afgelopen jaar twee keer naar de podiumplekken en heb dit jaar een belangrijke rol voor de ploeg, maar wellicht krijg ik ook de kans om wat van mezelf te laten zien – afhankelijk van het koersverloop.”

Selectie Qhubeka ASSOS voor Giro d’Italia 2021 (8-30 mei)

Victor Campenaerts

Kilian Frankiny

Bert-Jan Lindeman

Giacomo Nizzolo

Domenico Pozzovivo

Mauro Schmid

Max Walscheid

Lukasz Wisniowski