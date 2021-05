Giro 2021: Natnael Berhane maand langs de kant met sleutelbeenbreuk

Natnael Berhane is ongeveer een maand uit de roulatie. De Cofidis-renner was zondag betrokken bij de zware valpartij in de Giro d’Italia en liep daarbij een schouderblessure op. Onderzoek wees uit dat het om een sleutelbeenbreuk ging. Daaraan wordt Berhane maandag nog geopereerd in het ziekenhuis van Pisa.

“Ik was echt in een goede vorm en wilde graag mee in de ontsnapping, maar het peloton was erg zenuwachtig en het ging heel hard”, blikt de renner uit Eritrea terug. “Ik zag renners voor mij vallen en kon ze niet meer ontwijken. Ik wist toen meteen dat er iets gebroken was.”

“Het is moeilijk om uit de Giro te stappen en mijn ploeggenoten te verlaten. We wisten dat er nog kansen zouden komen om mee te zitten in de vlucht de komende dagen, en ik voelde mij geweldig”, zegt Berhane. Hij hoopt over tien dagen de training op de hometrainer te kunnen hervatten, zodat hij over een maand kan meedoen aan het nationale kampioenschap van Eritrea.