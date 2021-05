Giro 2021: Minuut stilte voor slachtoffers ongeluk kabelbaan

Het peloton van de Giro d’Italia begint vandaag de Dolomietenrit naar Cortina d’Ampezzo met een minuut stilte voor de slachtoffers van het ongeluk met een kabelbaan bij de Mottarone, bij het Lago Maggiore in Noord-Italië.

Het ongeluk vond plaats bij de kabelbaan van het dorpje Stresa aan het Lago Maggiore naar de berg Mottarone. Naar verluidt zou een van de kabels zijn gebroken. Bij het ongeval zijn veertien personen omgekomen. Een kind raakte zwaargewond.

De zestiende etappe begint om 10.50 uur vanuit Sacile. Daarna voert de route over La Crosetta (cat. 1), de Passo Fedaia (cat. 1), de Passo Pordoi (CC) en de Passo Giau naar skioord Cortina d’Ampezzo, waar na 212 kilometer de streep ligt.

Tomorrow morning, the Giro d'Italia will observe a minute's silence after this morning's accident concerning the Mottarone cable car. #Giro

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 23, 2021