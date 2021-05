Giro 2021: Mikel Landa leidt troepen Bahrain Victorious

Zoals verwacht speelt Bahrain Victorious Mikel Landa uit als kopman in de 104e editie van de Giro d’Italia, die aankomende zaterdag begint in Turijn. Binnen de formatie gaan alle ballen op de Spaanse klimgeit.

Landa maakt er al enige tijd geen geheim van dat hij mikt op een goede klassering in de Ronde van Italië. In het perspraatje van zijn ploeg zegt de Bask dat hij verheugd is met zijn huidige vormpeil. “Na de Ronde van het Baskenland heb ik een paar dagen rust genomen en heb ik een paar weken op hoogte getraind op de Teide. Ik heb hard gewerkt en ik voel me nu zeer goed.”

“Ik geloof dat ik perfect in vorm ben voor mijn belangrijkste doel van dit seizoen. Ik ken de Giro goed en ik heb veel vertrouwen in mijn ploeggenoten. Ik denk dat ik een uitstekende ploeg om me heen heb, dus ik geloof dat het een heel goede maand gaat worden.”

De Giro is de enige grote ronde waarin Landa al eens op het eindpodium stond. In 2015 werd hij derde na het boeken van twee etappezeges. Yukiya Arashiro, Pello Bilbao, Damiano Caruso, Gino Mäder, Matej Mohorič, Rafael Valls en Jan Tratnik moeten hem nu aan de eindzege proberen te helpen. Want dat is het doel van de formatie, zo bevestigt ploegleider Gorazd Štangelj. “We hebben één doel, en dat is de Giro winnen met Mikel Landa. We vinden dat we genoeg reden hebben om deze wedstrijd te benaderen met als doel om ‘m te winnen.”

Selectie Bahrain Victorious voor Giro d’Italia 2021 (8-30 mei)

Yukiya Arashiro

Pello Bilbao

Damiano Caruso

Mikel Landa

Gino Mäder

Matej Mohorič

Jan Tratnik

Rafael Valls