Giro 2021: Lorenzo Fortunato zegeviert op Monte Zoncolan, Egan Bernal steviger in roze trui

Lorenzo Fortunato is de verrassende winnaar geworden op de Monte Zoncolan. De Italiaan bleek op de mythische slotklim de sterkste renner in de vroege vlucht te zijn. Jan Tratnik werd tweede, Alessandro Covi derde. Egan Bernal kraakte in de slotkilometers zijn concurrenten en rijdt nu steviger in de roze trui.



De veertiende etappe in de Giro d’Italia voerde het peloton naar de top van de mythische Monte Zoncolan. Met een lengte van 14,5 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van 8,5% was de klim vanuit Sutrio minder zwaar dan de variant vanuit Ovaro, maar door de steile slotkilometers zouden er in het algemeen klassement desalniettemin grote verschuivingen plaatsvinden.

Mollema in vroege vlucht

In de eerste kilometers van de rit beslisten elf renners al de strijd om de vroege vlucht in hun voordeel. De namen? George Bennett, Bauke Mollema, Edoardo Affini, Jan Tratnik, Nelson Oliveira, Vincenzo Albanese, Alessandro Covi, Andrii Ponomar, Vincenzo Albanese, Remy Rochas, Jacopo Mosca en Lorenzo Fortunato.

Voor de kansen van de vroege vlucht was het meezijn van Mosca en Affini, die met Bennett en Mollema twee kansrijke kopmannen in de groep hadden, een goede zaak: mede door hun tempo op het vlakke konden de elf vluchters een voorsprong verwerven van meer dan acht minuten.

Astana-Premier Tech toont ambitie

Voordat de renners aan de Monte Zoncolan begonnen, moesten zij eerst nog over de Forcella Monte Rest (11,5 kilometer aan 6%). Daar werd duidelijk dat Astana-Premier Tech niet van plan was om de kopgroep zomaar de ritzege te gunnen. Met een flinke tempoversnelling haalden zij enkele minuten van hun achterstand op de vlucht af.

In de afdaling brak het peloton door hun toedoen zelfs in stukken. De meeste klassementsrenners zaten wel mee in de voorste groep, maar Remco Evenepoel niet. De Belg van Deceuninck-Quick-Step vond zichzelf pas terug in de derde groep, die op een gegeven moment meer dan een halve minuut achter de groep met Aleksandr Vlasov en Egan Bernal reed.

Deceuninck-Quick-Step wist de koerssituatie binnen een tiental kilometers recht te zetten. Op 38 kilometer van de meet keerde de rust in het peloton zodoende weer terug en groeide de voorsprong van de renners vooraan weer naar zes minuten.

Zeven koploper beginnen aan Monte Zoncolan, aanval Tratnik en Fortunato

Zeven koplopers begonnen uiteindelijk aan de Monte Zoncolan: Bennett, Mollema, Tratnik, Oliveira, Covi, Ponomar en Fortunato. Rochas en Albanese moesten al eerder lossen, Affini en Mosca parkeerden hun karretje aan de voet van de beklimming na al het gedane werk op het vlakke.

Tratnik viel vervolgens als eerste aan. De renner van Bahrain Victorious sloeg meteen een gat van veertig seconden op de rest van de kopgroep, behalve op Fortunato. De Italiaan van EOLO-Kometa ging in de tegenaanval en kwam op zeven kilometer van de meet bij de Sloveen.

Mollema en Bennett kunnen niet volgen

Konden Mollema en Bennett niet beter? Of zouden ze wachten tot de steile slotkilometers? Antwoord op die vraag kregen we even later: het was van niet beter kunnen. In de laatste drie kilometer reed Covi zelfs bij de Nieuw-Zeelander en Nederlander weg.

Zo werd duidelijk dat Fortunato en Tratnik om de ritzege zouden strijden. De 25-jarige Italiaan versnelde daarna op 2,5 kilometer van de meet. Tratnik ging vervolgens definitief overboord.

Fortunato boekt eerste profzege

In de laatste kilometer bleek het geluk aan de zijde van Fortunato te zijn. De renner van EOLO-Kometa gaf zijn ploeg in de eerste grote ronde een groot cadeau door te winnen op de mythische Monte Zoncolan. Tratnik eindigde een aantal tellen later als tweede, Covi wist zijn derde plaats veilig te stellen.

Bij de favorieten namen de INEOS Grenadiers de kop op de Monte Zoncolan. Tot veel schade leidde dat aanvankelijk niet. Alleen Vincenzo Nibali moest al vroeg passen.

Bernal kraakt Yates

Simon Yates kwam op twee kilometer van de meet dan eindelijk uit zijn hok. De Brit plaatste voor het eerst deze ronde een versnelling. Alleen rozetruidrager Bernal kon de renner van Team BikeExchange volgen. De Colombiaan leek het moeilijk te hebben, maar uiteindelijk wist Bernal zijn Britse concurrent toch nog te kraken. Zodoende pakte de Colombiaanse klimmer opnieuw tijd op zijn concurrenten.

De ontketende Bernal wist zelfs nog vroege vluchters als Mollema (vijfde) en Bennett (zevende) bij te halen om zelf op de vierde plaats te eindigen.

Evenepoel en Vlasov zakken in klassement

Evenepoel moest in de laatste kilometers lossen en verloor uiteindelijk meer dan anderhalve minuut. In het algemeen klassement zakte hij een plaatsje. Ook Vlasov kende een mindere dag. Hij zakte van twee naar vier.