Giro 2021: Julius van den Berg mag kopman Hugh Carthy bijstaan

EF Education-Nippo heeft de acht renners bekendgemaakt die zaterdag in Turijn aan de start van de Giro d’Italia staan. Kopman van de Amerikaanse ploeg is Hugh Carthy. De Brit was vorig jaar de nummer drie op het eindpodium van de Vuelta a España.

Carthy begon het seizoen in Frankrijk met de Ardèche Classic, waar hij derde werd, en de Drome Classic. Vervolgens richtte de 26-jarige Brit zich op het rondewerk. In de Ronde van Catalonië reed hij naar de achtste plaats, in Baskenland was hij twaalfde. Afgelopen maand koerste hij in de Tour of the Alps en werd hij vijfde in het eindklassement.

Nu gaat hij op voor zijn vierde Giro d’Italia, zijn achtste grote ronde in totaal. “Ik heb weleens grote rondes gereden waar ik in de survival mode terechtkwam en de hele zaak zich voortsleepte. Dus een paar jaar geleden zei ik tegen mezelf: geen overlevingsmodus meer. Sindsdien neem ik elke dag zoals die komt en geniet ik van elke etappe. Zo gaat alles een stuk sneller voorbij.”

Bergkoning Guerreiro

Met Ruben Guerreiro heeft EF Education-Nippo ook de regerende winnaar van de bergtrui in zijn gelederen. “De Giro is dit jaar een van mijn motivaties en grote doelen. Na de afgelopen editie ben ik klaar om terug te keren in deze prachtige, maar zware koers. Ik kijk vooral naar de zware ritten, waar ik mijn lichaam op de limiet kan drijven en ik hopelijk voor ritzeges kan strijden.”

Voor Julius van den Berg wordt dit zijn tweede grote ronde, nadat hij vorig jaar de Vuelta al reed. “Hier kijk ik al een lange tijd naar uit. Het is een van de drie grootste koersen van het jaar en het wordt ongetwijfeld speciaal. Ik hou van Italië en ik deed de Tour of the Alps al dit jaar, dus ik kijk ernaar uit om er voor nog eens drie weken terug te keren.”

Jens Keukeleire is de Belg in de selectie. “Ik deed de Giro twee keer eerder in mijn carrière, in 2012 en 2013. Het lijkt niet zo’n lange tijd, maar in de wielersport is het een eeuwigheid geleden. Ik denk dat we een goede ploeg hebben. Nadat ik de Dauphiné en de Tour afgelopen jaar al met Hugh reed, kijk ik ernaar uit om hem te helpen zo ver mogelijk in het klassement te komen.”

Alberto Bettiol krijgt de vrijheid om zich mengen in de strijd om de ontsnappingen en dagzeges. Jonathan Caicedo, Giro-debutant Simon Carr en de ervaren Tejay van Garderen maken de ploeg compleet.

Selectie EF Education-Nippo voor Giro d’Italia 2021 (8-30 mei)

Alberto Bettiol

Jonathan Caicedo

Hugh Carthy

Simon Carr

Ruben Guerreiro

Jens Keukeleire

Julius van den Berg

Tejay van Garderen