Giro 2021: Giulio Ciccone moet noodgedwongen opgeven

Giulio Ciccone zal toch niet van start gaan in de achttiende etappe van de Giro d’Italia. De klimmer van Trek-Segafredo tekende nog wel het startblad, maar na een extra controle van de ploegdokter werd toch besloten Ciccone uit de wedstrijd te halen na zijn valpartij van woensdag en koortsklachten afgelopen nacht.

Trek-Segafredo besloot uiteindelijk uit voorzorg om Ciccone niet te laten starten. Dit om zijn gezondheid en de veiligheid in de wedstrijd te waarborgen. Volgens de ploeg is de toestand van Ciccone, die door kneuzingen in rug en hand een onrustige nacht kende, flink verzwakt. Bovenop die fysieke malheur kreeg hij ook koortsachtige klachten.

Ciccone stond na zeventien dagen tiende in het algemeen klassement van de Giro d’Italia. Hij is al de 37ste uitvaller in deze ronde. Ook Remco Evenepoel gaat niet van start in de etappe naar Stradella.