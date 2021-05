Remco Evenepoel verlaat Giro d’Italia

Remco Evenepoel zal donderdag niet aan de start staan van de 18e etappe van de Giro d’Italia. Zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step laat weten dat de 21-jarige Giro-debutant de ronde verlaat als gevolg van zijn val in de etappe van woensdag.

Evenepoel kwam in de etappe naar Sega di Ala tijdens de afdaling van de Passo San Valentino ten val. Hij kwam op een vangrail terecht en had medische hulp nodig, voordat hij verder kon. Uiteindelijk kwam hij in het bijzijn van zijn ploeggenoten Iljo Keisse, Mikkel Honoré en Rémi Cavagna als 132e over de streep, op 36 minuten van etappewinnaar Dan Martin.

Na afloop had Evenepoel vooral pijn aan zijn elleboog. Op foto’s uit de koers is te zien dat het gewricht flink is gezwollen. Onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat er geen breuken waren. Wel heeft hij meerdere schaafwonden en een kneuzing van het tweede middenhandsbeentje in zijn linkerhand, zijn spaakbeen, elleboog, bekkengewrichten, knieschijf en rib.

Na deze diagnose besloot de ploeg dat het beter zou zijn dat Evenepoel de Giro zou verlaten, om zodoende zo snel mogelijk te herstellen en zich te kunnen richten op zijn doelen later dit seizoen. “Er is weliswaar niets gebroken, maar ik heb veel kneuzingen,” reageert Evenepoel op de site van zijn ploeg. “Het heeft weinig zin om door te gaan met deze pijn. Dus ik ga terug naar België voor CT-scans. Dan zullen we zien”, geeft hij aan.

Hij sluit zijn eerste grote ronde in mineur af. “Natuurlijk is het triest om de wedstrijd vroegtijdig te verlaten, maar uiteindelijk was het een mooie ervaring en ik hoop op een dag weer terug te keren”, kondigt hij aan.