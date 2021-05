Giro 2021: Geen coronagevallen na tweede ronde sneltests

Tijdens de sneltests die dit weekend zijn uitgevoerd, zijn in de wedstrijdbubbel van de Giro d’Italia geen coronagevallen aan het licht gekomen. Morgen, op de eerste rustdag, worden er PCR-tests afgenomen. De resultaten daarvan worden woensdag voor de elfde etappe bekendgemaakt.

Het is Cyclingnews dat het nieuws over de sneltests bekendmaakte. Afgelopen weekend hebben ongeveer 650 renners en stafleden een sneltest ondergaan, in aanloop naar de PCR-tests die op de rustdag worden afgenomen. Wedstrijddirecteur Mauro Vegni had op de openingsdag in Turijn al aangekondigd dat in de eerste week van de Giro twee sneltests zouden worden uitgevoerd bij iedereen in de wedstrijdbubbel, bovenop de PCR-tests van de UCI op elke rustdag.

De PCR-tests die vanavond en morgen worden afgenomen, worden in Milaan geanalyseerd. De resultaten daarvan worden woensdag voor de elfde etappe van Perugia naar Montalcino door wedstrijdorganisator RCS Sport en de UCI gecommuniceerd.

Tomasz Marczyński

Zondag werd bekend dat Tomasz Marczyński niet meer van start ging voor de negende etappe. De Pool kampte met post-coronaklachten, waarna zijn ploeg Lotto Soudal besloot om de ervaren klimmer uit koers te halen.