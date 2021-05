Giro 2021: EOLO-Kometa met zes Italianen aan het vertrek

Enkele dagen voor de start van de Giro d’Italia in Turijn heeft ook EOLO-Kometa haar selectie voor de drieweekse etappekoers geopenbaard. De Giro-ploeg bestaat uit zes Italianen, een Hongaar en een Brit.

Vincenzo Albanese, Edward Ravasi, Francesco Gavazzi, Samuele Rivi, Manuel Belletti en Lorenzo Fortunato vormen het Italiaanse hart van de ploeg. Marton Dina en Mark Christian maken de selectie van de wildcardhouder compleet.

Belletti won in 2010 al eens een Giro-etappe. Samen met Francesco Gavazzi is hij de meest ervaren man binnen de selectie. De andere renners maken zich op voor hun eerste of tweede deelname aan de Ronde van Italië.

Wij willen deze Giro iets moois laten zien”, zegt ploegleider en gewezen Giro-winnaar Ivan Basso. “We willen ons stempel drukken op de wedstrijd. We hebben hard gewerkt, maar we zijn nog niet tevreden met de resultaten tot nog toe. Maar we zijn wel gegroeid als team. In de Giro willen we verder groeien. Voor mij wordt het een mooi gelegenheid om de wedstrijd die me zoveel heeft gegeven op een andere manier te kunnen ontdekken.

“Wij hebben een goede groep”, zegt Edward Ravasi over de selectie. “Een mix van jeugd en ervaring die in staat is om op alle terreinen te presteren. In koers gaan we het dag per dag bekijken. We willen onze wildcard eer aandoen. We zijn allemaal in goeden doen en we willen allemaal iets laten zien.”

Selectie EOLO-Kometa voor Giro d’Italia 2021 (8-30 mei)

Vincenzo Albanese

Edward Ravasi

Francesco Gavazzi

Samuele Rivi

Manuel Belletti

Lorenzo Fortunato

Marton Dina

Mark Christian