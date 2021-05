Giro 2021: Dit zijn de verschillen tussen de favorieten op de tweede rustdag

In de zestiende etappe in de Giro d’Italia is het algemeen klassement op zijn kop gezet. Egan Bernal won de zware bergrit naar Cortina d’Ampezzo en gaat met een overtuigende voorsprong de tweede rustdag in. WielerFlits zet alle favorieten op een rij na de etappe over de Passo Giau.

Verschillen tussen de klassementsrenners

1. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) – roze trui

2. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) – op 2m24s

3. Hugh Carthy (EF Education-Nippo) – op 3m40s

4. Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) – op 4m18s

5. Simon Yates (Team BikeExchange) – op 4m20

6. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) – op 4m31s

7. Romain Bardet (Team DSM) – op 5m02s

8. Daniel Felipe Martinez (INEOS Grenadiers) – op 7m17s

9. Tobias Foss (Jumbo-Visma) – op 8m20s

10. João Almeida (Deceuninck-Quick-Step) – op 10m01s

11. Davide Formolo (UAE Emirates) – op 12m35s

12. Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) – op 15m10s

13. Attila Valter (Groupama-FDJ) – op 16m23s

14. George Bennett (Jumbo-Visma) – op 18m10s

15. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) – op 21m50s

16. Koen Bouwman (Jumbo-Visma) – op 23m50s

17. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) – op 27m10s

18. Nick Schultz (Team BikeExchange) – op 27m12s

19. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step) – op 28m07s

20. Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix) – op 36m47s

Volledig klassement