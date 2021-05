Giro 2021: Dit zijn de verschillen tussen de favorieten na de Monte Zoncolan

In de veertiende etappe in de Giro d’Italia hebben de nodige verschuivingen plaatsgevonden in het algemeen klassement. WielerFlits zet alle favorieten op een rij na de etappe over de mythische Monte Zoncolan.

Verschillen tussen de klassementsrenners

1. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) – roze trui

2. Simon Yates (Team BikeExchange) – op 1m33s

3. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) – op 1m51s

4. Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) – op 1m57s

5. Hugh Carthy (EF Education-Nippo) – op 2m11s

6. Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) – op 2m36s

7. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) – op 3m02s

8. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step) – op 3m52s

9. Daniel Felipe Martinez (INEOS Grenadiers) – op 3m54s

10. Romain Bardet (Team DSM) – op 4m31s

11. Tobias Foss (Jumbo-Visma) – op 5m37s

12. Attila Valter (Groupama-FDJ) – op 7m49s

13. Dan Martin (Israel Start-Up Nation) – op 7m50s

14. Joao Almeida (Deceuninck-Quick-Step) – op 8m32s

15. Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo) – op 9m19s

16. Davide Formolo (UAE Emirates) – op 9m52s

17. Nick Schultz (Team BikeExchange) – op 10m15s

18. George Bennett (Jumbo-Visma) – op 11m48s

19. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) – op 14m25s

20. Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) – op 16m04s

Volledig klassement