Giro 2021: Caleb Ewan pakt in Termoli zijn tweede etappezege

Caleb Ewan heeft zijn tweede etappezege in de Giro d’Italia te pakken. In Termoli stond er geen maat op de Australiër in de sprint. Davide Cimolai eindigde tweede, Tim Merlier werd derde. Dylan Groenewegen was als zevende de beste Nederlander. Attila Valter behield het roze.

Na een dag door het binnenland keerde het Giro-peloton vandaag in de zevende etappe terug naar de kust. Vanuit Notaresco werd de Adriatische Zee opgezocht, waarna naar Termoli werd afgezakt. De moderne badplaats Pescara liet het peloton onderweg echter links liggen voor een ommetje via de oude heuvelstadjes Chieti en Crecchio. Eenmaal aangekomen in de havenstad Ortona ging het parcours rechttoe rechtaan naar de aankomstplaats, waar de spurters normaal gesproken zouden strijden om de overwinning.

Pellaud en Marengo weer mee in de aanval

Domenico Pozzovivo verscheen niet meer aan de start; de ervaren Italiaan van Qhubeka ASSOS was gisteren hard ten val gekomen en ondervond te veel last van zijn linkerarm om nog verder te rijden. Even na een uur werd de koers op gang gebracht en de eerste aanval liet niet lang op zich wachten. Mark Christian van EOLO-Kometa sprong weg uit het peloton en hij zag Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec) en Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizanè) aanhaken. Achter hen ging het blok erop, waarmee de vlucht van de dag vertrokken was.

Voor Christian was het zijn eerste ontsnapping in deze Giro, maar zijn vluchtkompanen hadden al wel een rits aanvalskilometers in de benen. Pellaud was in de derde etappe mee in de kopgroep, van waaruit Taco van der Hoorn uiteindelijk zou winnen, en ook in de vijfde rit was de Zwitser mee in de aanval. Marengo reed op de tweede dag lange tijd vooruit en kleurde aanvankelijk ook op de vijfde mee de koers. Dat zowel Pellaud als Marengo hoog stond in het Fuga Bianchi-klassement, was dan ook niet vreemd.

De voorsprong van de drie koplopers bleef lange tijd stabiel tussen de drie en vier minuten. In de straten van Chieti lag de enige bergsprint van de dag. Pellaud en Christian wilden er nog wel een strijd van maken, waarbij de Zwitser de volle drie punten opstreek. Marengo vond het welletjes en nam genoegen met het laatste puntje. In het peloton maakte Giulio Ciccone van de doorkomst door Chieti gebruik om zijn stadsgenoten te groeten. De klimmer van Trek-Segafredo, achtste in het klassement, is daar immers geboren en getogen.

Sagan komt in actie voor de tussensprint

Na 93 kilometer kwamen de vluchters bij de tussensprint in Crecchio. Marengo ging van ver aan en pakte het volle pond, vóór Pellaud. Christian deed geen moeite en kwam als derde door. Hun voorsprong was op dat moment nog maar een minuut, omdat het peloton in gang was geschoten. Peter Sagan wilde wel rijden voor de punten voor de maglia ciclamino en sprong samen met zijn ploeggenoot Daniel Oss, Filippo Fiorelli en Mauro Schmid weg. De Slowaakse toprenner had zich niet voor niets ingespannen, want hij werd vierde waarmee hij vijf punten pakte.

Daarna keerde de rust weer terug, waardoor de drie vluchters weer wat meer voorsprong konden pakken. Achter hen bepaalden Lotto Soudal, Alpecin-Fenix, UAE Emirates en Qhubeka ASSOS het tempo. Na 125 kilometer ging Marengo ook bij de bonificatiesprint Pellaud vooraf, waarmee alle tussensprints achter de rug waren. Vanaf dan was het nog 55 kilometer naar de aankomst en begon het peloton te versnellen. De kopgroep mocht nog een tijdje vooruitrijden, maar met nog zeventien kilometer te gaan was alles weer samen.

Met nog minder dan twee kilometer te gaan draaide het peloton van de kust af, het centrum van Termoli in. Daar liep het wegdek over 200 meter aan 12% omhoog. Op die strook werd door Vincenzo Albanese aangevallen, maar Daniel Oss sprong als een waakhond op het wiel. Oss trok dan maar de sprint aan, waarna Fernando Gaviria van heel ver aanging. Caleb Ewan liet zich niet verrassen en reed met de andere mannen in zijn wiel naar de Colombiaan. De Australiër had nog wat over en gaf voor zijn tweede etappezege iedereen het nakijken.