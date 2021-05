Giro 2021: Qhubeka ASSOS moet verder zonder Domenico Pozzovivo

Domenico Pozzovivo, de klassementskopman van Qhubeka ASSOS, stapt uit de Giro d’Italia. De ervaren Italiaanse klimmer kwam gisteren ten val tijdens de zesde etappe naar San Giacomo en is niet meer in staat om verder te koersen.

Pozzovivo wist na zijn buiteling nog wel de finish te bereiken, maar dat bleek wel een behoorlijke opgave. De 38-jarige renner kwam uiteindelijk als 86ste over de streep, op meer dan twintig minuten van ritwinnaar Gino Mäder. “Ik heb erg veel last van mijn linkerarm”, liet Pozzovivo eerder vandaag weten via social media.

“Het is echt onmogelijk om nu nog verder te fietsen. Ik ging gisteren al over de limiet om überhaupt de finish te bereiken. Ik wilde echter wel finishen om vervolgens te kijken wat de gevolgen waren van mijn valpartij. Ik hoopte afgelopen nacht nog op een mirakel, maar het is niet mogelijk om verder te koersen.”

“Ik ben uiteraard heel erg verdrietig nu ik de Giro moet verlaten. Ik verkeerde in een heel goede vorm en ook de ploeg koerst tot nu toe erg goed. Ik probeer nu gewoon zo snel mogelijk te herstellen. De motivatie is er om weer terug te keren in het peloton.” Pozzovivo, vorig jaar nog elfde in de Giro, is de zevende uitvaller in de Italiaanse ronde.