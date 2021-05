Giro 2021: Beperkte toegang voor fans op flanken van Monte Zoncolan

Zaterdag trekken de renners, voor de finish van de veertiende etappe, naar de top van de gevreesde Monte Zoncolan. Door de huidige coronarestricties zijn slechts duizend wielerfans welkom op de flanken van deze mythische en ultrasteile klim.

Verstokte wielerfans die de renners willen aanmoedigen op de flanken van de Monte Zoncolan, moeten tien euro betalen voor een ‘toegangsticket’, zo meldt Il Gazzettino. Dat bleek echter geen struikelblok: de kaartjes waren namelijk binnen twaalf minuten uitverkocht.

In 2003 werd de Monte Zoncolan voor het eerst opgenomen in het Giro-parcours. Ook in 2007, 2010, 2011, 2014 en 2018 finishten de renners al eens op deze gevreesde beklimming. De renners beklimmen de Monte Zoncolan dit keer vanuit Sutrio, net als tijdens de eerste keer in 2003, en dus niet vanuit Ovada.

De col in de Karnische Alpen is vanuit Sutrio 14,1 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 8,5%. In de laatste drie kilometer komt het stijgingspercentage nog maar heel sporadisch onder de tien procent. Daartegenover staan pieken van meer dan twintig procent, met een strook van 27%.