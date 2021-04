Giro 2021: Bardiani CSF Faizanè rekent op ervaren krachten

De selecties voor de Giro d’Italia druppelen langzaam binnen. Eerder vandaag kwam Alpecin-Fenix met zijn definitieve selectie naar buiten, nu volgt er met Bardiani CSF Faizané een tweede ProTeam. De Italiaanse formatie rekent onder meer op Giovanni Visconti en Enrico Battaglin.

Bardiani CSF Faizané, de formatie van vader en zoon Reverberi, kreeg ook dit jaar weer een wildcard van organisator RCS Sport. De ploeg besloot zich in de winterperiode flink te versterken voor het wielerseizoen 2021. Zo werden Visconti en Battaglin aangetrokken en beide renners maken ook deel uit van de definitieve Giro-selectie.

Teambaas Bruno Reverberi verwacht veel van ‘oudgedienden’ Visconti (38) en Battaglin (31) in de aankomende Ronde van Italië. “Deze renners zullen tijdens de wedstrijd ook opereren als een soort ploegleiders.” Visconti mag zijn gang gaan in de overgangsetappes en semi-bergritten, Battaglin zal worden uitgespeeld in de selectieve sprintritten.

De ploeg heeft met Filippo Fiorelli nog een tweede rappe man geselecteerd. De 26-jarige Italiaan reed vorig jaar ook al de Giro en werd toen twee keer negende in een etappe. Fiorelli zal ook een kans krijgen in de sprints. “Giovanni Carboni en Alessandro Tonelli zijn dan weer de belangrijkste renners voor de zwaarste etappes”, aldus Reverberi.

Geen Kevin Rivera

Davide Gabburo (28), Umberto Marengo (28) en de 23-jarige neoprof Samuele Zoccarato vervolledigen de selectie en zijn de aangewezen coureurs om mee te sluipen in vroege ontsnappingen. Renners die buiten de boot vallen, zijn sprinter Giovanni Lonardi, Filippo Zana en nieuwkomer Kevin Rivera, de beloftevolle klimmer uit Costa Rica.

Selectie Bardiani CSF Faizané voor Giro d’Italia 2021 (8-30 mei)

Enrico Battaglin

Giovanni Carboni

Filippo Fiorelli

Davide Gabburo

Umberto Marengo

Alessandro Tonelli

Giovanni Visconti

Samuele Zoccarato