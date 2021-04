Giro 2021: Alpecin-Fenix heeft definitieve selectie op papier

Alpecin-Fenix is klaar voor zijn eerste Giro d’Italia. De Belgische formatie heeft vandaag de definitieve selectie naar buiten gebracht. Tim Merlier moet de ploeg succes bezorgen in de vlakke sprintetappes, maar de formatie rekent ook op de nodige vrijbuiters.

Voor de meeste renners is het ook meteen hun debuut in een grote ronde. Alleen Louis Vervaeke (27) reed in het verleden al drie keer de Giro d’Italia en eenmaal de Vuelta a España. Met Merlier hoopt de ploeg te scoren in de etappes die zullen eindigen in een massasprint. De rappe Belg wist dit seizoen al drie wedstrijden te winnen.

Na zeges in Le Samyn, de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré en de Bredene Koksijde Classic hoopt Merlier ook op sprintsucces in de Italiaanse ronde. “Uiteraard hoop ik op een ritzege. De eerste tien dagen tel ik vier kansen. Daarvan eentje pakken, zou fantastisch zijn”, liet Merlier eerder al weten in gesprek met WielerFlits.

Overgangsetappes

Merlier kan in de sprintetappes rekenen op zijn eigen sprinttrein, maar renners als Dries De Bondt, Oscar Riesebeek, Louis Vervaeke en zeker Gianni Vermeersch kunnen ook hun eigen kans gaan in de wat meer geaccidenteerde ritten. Vermeersch was een van de revelaties tijdens het klassieke voorjaar en kan in een overgangsetappe wellicht op jacht gaan naar de zege.

Kristian Sbaragli en Sacha Modolo, de twee Italiaanse sprinters binnen Alpecin-Fenix, maken geen deel uit van de selectie. We spraken eerder al uitgebreid met Vermeersch, Merlier en De Bondt in aanloop naar de Giro d’Italia. Zowel Merlier, Vermeersch als De Bondt starten met de nodige ambitie. We stelden aan elk van hen dezelfde vragen.

Selectie Alpecin-Fenix voor Giro d’Italia 2021 (8-30 mei)

Dries De Bondt

Jimmy Janssens

Alexander Krieger

Senne Leysen

Tim Merlier

Oscar Riesebeek

Gianni Vermeersch

Louis Vervaeke