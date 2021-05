Giro 2021: Alle renners en stafleden testen negatief op het coronavirus

Goed nieuws uit de Giro d’Italia. Alle renners hebben op de eerste rustdag negatief getest op het coronavirus. Ook alle PCR-coronatests van de stafleden van de deelnemende ploegen kwamen negatief terug.

Dat melden de UCI en organisator RCS in een statement. In totaal ging het om 600 tests die zijn uitgevoerd op maandag(avond) en dinsdag. Doordat alle uitslagen negatief zijn, kan woensdag het voltallige peloton, of wat daar nog van over is, van start gaan in de elfde etappe van de Giro.

Afgelopen weekend werden ook al sneltests afgenomen bij alle renners. Ook toen werden in de zogenoemde wedstrijdbubbel geen coronagevallen opgemerkt.