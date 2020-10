Giro 2020: Zieke Benjamin Thomas staakt de strijd woensdag 7 oktober 2020 om 14:38

Benjamin Thomas heeft de Giro d’Italia vroegtijdig verlaten. In de vijfde etappe naar Camigliatello Silano gaf de Franse wegrenner en pistier van Groupama-FDJ ziek op.

Thomas (25) is na zijn eerste ziekteverschijnselen getest op het coronavirus, meldde zijn ploeg op de social media. De uitslag van het onderzoek was echter negatief. De runner-up van het Frans kampioenschap tijdrijden was bezig aan zijn eerste Ronde van Italië, waarin hij een dienende rol had voor sprintkopman Arnaud Démare.

Malade, Benjamin Thomas est contraint de quitter le #Giro. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. L'équipe tient à préciser qu'à l'apparition des premiers symptômes, Benjamin a été soumis à un test covid-19 qui s'est avéré négatif. pic.twitter.com/SzBD9cS66R — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) October 7, 2020