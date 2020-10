Waaieretappe naar Brindisi snelste rit in lijn ooit in Giro d’Italia vrijdag 9 oktober 2020 om 17:44

De zevende etappe van de Giro d’Italia is de snelste rit in lijn, die ooit is verreden in de Italiaanse ronde. Volgens gegevens van ProCyclingStats verbrak het peloton het elf jaar oude record uit de etappe naar Arenzano.

Het peloton legde de etappe naar Brindisi over 143 kilometer, over een vrijwel vlakke route, af met een gemiddelde snelheid van 51,234 kilometer per uur. Daarmee werd sneller gekoerst dan in de elfde rit van 2009, van Torino naar Arenzano, die in een tempo van 51,098 per uur werd afgewerkt. Indertijd moesten de renners wel een grotere afstand afleggen, namelijk 214 kilometer.

Het zijn op dit moment de enige twee etappes in de Ronde van Italië die met een gemiddelde van boven de 50 per uur zijn afgelegd – afgezien van tijdritten.