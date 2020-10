Giro 2020: Arnaud Démare zegeviert in waaieretappe naar Brindisi vrijdag 9 oktober 2020 om 16:00

Arnaud Démare heeft zijn derde etappezege te pakken in de Giro d’Italia. In havenstad Brindisi kwam de Franse kampioen als eerste over de streep in de massasprint. Peter Sagan eindigde als tweede, Michael Matthews werd derde.

Gespannen gezichten bij de start van de zevende etappe, die van Matera in Basilicata naar het Apulische Brindisi leidde. Niet zozeer wegens het aantal hoogtemeters, die er nauwelijks waren, maar des te meer vanwege de verraderlijke zijwind. Kortom, het gevaar voor waaiers lag op de loer. Onder een blauwe lucht met lichte bewolking begon de rit in eerste instantie rustig met vier vluchters, die nog in de eerste kilometer wegreden.

Thomas De Gendt, Simon Pellaud en Marco Frapporti waren niet voor het eerst deze Giro bij de ontsnapping betrokken en kregen Josef Černý met zich mee. Fabio Mazzucco probeerde in zijn eentje naar de kopgroep toe te springen, maar kon de oversteek niet maken en moest zich laten terugzakken. De renners was amper tien kilometer onderweg toen de wind al zijn stempel op de koers drukte.

Waaiers

Deceuninck-Quick Step en Jumbo-Visma zetten het op de kant, waarna het peloton in stukken uiteenscheurde. Daarbij kwamen Pello Bilbao, de nummer twee in de stand, Harm Vanhoucke (vierde), Domenico Pozzovivo (zesde), Jakob Fuglsang (zevende) en Rafał Majka (tiende) in de problemen. In de voorste waaier met dertig man handhaafden onder andere roze trui Almeida, Kelderman (derde), Nibali (vijfde) en Kruijswijk (achtste) zich.

Ook de sprinters Arnaud Démare, Peter Sagan, Michael Matthews en Elia Viviani hadden de boot niet gemist. De waaiervorming luidde tevens het einde in van de kopgroep, die na 24 kilometer werd ingelopen. Toen de kruitdampen waren opgetrokken, werd de tweede groep steeds groter en konden onder meer Bilbao, Fuglsang en Majka na 45 kilometer terugkeren. En wat later sloten Vanhoucke, Pozzovivo en Simon Yates, die eveneens achterop was geraakt, weer aan.

De eerste vluchters Pellaud en Frapporti waren niet bij de pakken gaan neerzitten nadat ze waren bijgehaald en demarreerden na zestig kilometer opnieuw. De Zwitser uit de Androni-ploeg en de Italiaan (Vini Zabù-KTM) waren ook in de vierde etappe naar Villafranca Tirrena elkaars kompanen en kregen in eerste instantie hooguit twintig seconden van het peloton, dat werd opgeschrikt door een valpartij. Onder meer Vanhoucke, Fuglsang en Jai Hindley waren daarbij betrokken.

Nervositeit neemt toe

De ontsnappingspoging van Pellaud en Frapporti was ook deze keer geen lang leven beschoren en na 86 kilometer werd het tweetal opnieuw opgeslokt door de meute. Niet voor het eerst deze etappe nam de nervositeit toe in aanloop naar de tussensprint na 91,5 kilometer, waarbij Miles Scotson onderuitging toen hij het achterwiel van een ploeggenoot aantikte. In het sprintje om de bonificaties mengden de klassementsrenners zich niet.

Daardoor konden Manuele Boaro, Davide Ballerini en Kamil Gradek de seconden oprapen. Toch bleef iedereen bij de les, omdat bij het buiten rijden van Grottaglie de koers weer op open terrein terechtkwam. In de onrust van het peloton werd na 98 kilometer nog eens gevallen. In het midden van de groep ging een aantal man onderuit, waardoor veel renners werden opgehouden. Bij de val waren onder meer bergtrui Filippo Ganna, Ilnur Zakarin en opnieuw Vanhoucke betrokken.

De achteropgeraakte renners kregen de kans om terug te keren, waarna Iljo Keisse, ploegmaat van roze trui Almeida, het peloton de laatste twintig kilometer in leidde. Ook de ploegen van de snelle mannen kwamen naar voren, waarmee deze vooraf gevreesde dag leek af te stevenen op een massasprint. Zo zette Groupama-FDJ een treintje op de rails voor kopman Arnaud Démare, die na successen in Villafranca Tirrena en Matera zijn derde rit kon winnen.

In sneltreinvaart naar de streep

In de havenstad Brindisi, die vanuit zuidwestelijke richting werd binnengereden, bleven de teams van de klassementsrenners lang voor in het peloton om in de bochtige straten uit de problemen te blijven. Zo plaveide Jumbo-Visma de weg voor kopman Steven Kruijswijk, die scherp oogde. Bij het ingaan van de laatste kilometer was het dan aan de sprinters. Groupama-FDJ nam vervolgens het initiatief weer over.

Het Franse treintje reed tot de laatste vijfhonderd meter voorop, terwijl Peter Sagan wat ingesloten raakte. Op 150 meter van de streep zette Démare dan aan met Sagan in zijn wiel. De Franse sprinter zwenkte uit naar rechts naar het hek, waarmee hij voor de drievoudige wereldkampioen weinig ruimte liet om langszij te komen. Sagan dook niet in het gaatje langs de afzetting, waarna Démare als eerste de streep doorkruiste en daarmee zijn derde etappezege binnensleepte.

Laatste kilometer: