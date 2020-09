Giro 2020: Voorbeschouwing favorieten bergklassement woensdag 30 september 2020 om 08:30

Denk je aan de Giro d’Italia, dan denk je aan klimmen. Het bergklassement van een grote ronde is echter het lastigste klassement om te voorspellen. Bij de Giro is dat niet anders. We blikken vooruit op de kanshebbers voor de maglia azzurra.

Historie

Het bergklassement (Gran Premio della Montagna) maakte zijn entree in 1933. De overwinning ging destijds toen naar de legendarische Italiaanse campionissimo Alfredo Binda, die dat jaar ook de eindoverwinning voor zich op zou eisen.

De Italianen bleven de jaren erna het klassement domineren. De Zwitser Hugo Koblet was in 1950 pas de eerste buitenlander die de ban wist te breken. De Italianen staan met 36 zeges nog steeds aan kop. Gino Bartali wist het klassement maar liefst zeven keer te winnen. Nog nooit slaagde een Nederlander erin om het bergklassement te winnen, al was Steven Kruijswijk in 2015 met een derde plaats wel dichtbij. De Brabander kwam slechts tien punten tekort op Giovanni Visconti. Met zijn derde plek evenaarde Kruijswijk de prestatie van Johan van der Velde, die in 1987 eveneens als derde was geëindigd.

In de eerste decennia werd er geen trui aan het klassement verbonden. Pas in 1974 kreeg de leider van het klassement een trui met de groene kleur (maglia verde). De gerenommeerde Spaanse klimmer José Manuel Fuente won dat jaar voor de vierde keer het klassement. In 2011 werd het groen ingeruild voor blauw, de kleur van sponsor Banco Mediolanum.

Vorig jaar was het Giulio Cicconi die het klassement (na een tweede plek een jaar eerder) wist te winnen. Hij sloeg al direct in de openingstijdrit zijn slag, door de Madonna di San Luca als snelste op te rijden. Ciccone behield de trui tot de twaalfde rit, toen Gianluca Brambilla er even mee aan de haal ging. Zijn moment in de spotlights was echter van korte duur, want de dag erop pakte Ciccone de trui al terug. Met een overwinning in de etappe naar naar Ponte di Legno zette hij in de slotweek de kers op de taart, waardoor er na vier jaar weer eens een Italiaan als winnaar van het bergklassement gehuldigd kon worden.

Laatste tien winnaars bergklassement Giro d’Italia

2019: Giulio Ciccone

2018: Chris Froome

2017: Mikel Landa

2016: Mikel Nieve

2015: Giovanni Visconti

2014: Julian Arredondo

2013: Stefano Pirazzi

2012: Matteo Rabottini

2011: Stefano Garzelli

2010: Matthew Lloyd

Puntentelling

Het bergklassement houdt het aantal punten bij die renners krijgen bij doorkomsten op bergtoppen. Het aantal toegekende punten, is afhankelijk van de categorie van de berg.

Om ervoor te zorgen dat de echte klimmers mee zouden dingen naar de trui, ging in 2014 het klassement op de schop. Beklimmingen vanaf de eerste categorie kregen sindsdien meer punten.

Cima Coppi (Stelvio): eerste negen renners

45 – 30 – 20 – 14 – 10 – 7 – 4 – 2 – 1 pnt

Bergen van 1ste categorie: eerste acht renners

35 – 18 – 12 – 9 – 6 – 4 – 2 – 1 pnt

Cols van 2de categorie: eerste zes renners

15 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1 pnt

Hellingen van 3de categorie: eerste vier renners

7 – 4 – 2 – 1 pnt

Heuvels van 4de categorie: eerste drie renners

3 – 2 – 1 pnt

De Cima Coppi, oftewel het plafond van de Giro, wordt bereikt in de achttiende etappe richting Laghi Di Cancano. De beklimming van Stelvio brengt de renners naar een hoogte van 2758 meter.

Aankomsten bergop Giro 2020

Etappe 3: Enna – Etna

Etappe 9: San Salvo – Roccaraso

Etappe 15: Base Aerea Rivolto – Piancavallo

Etappe 17: Assano Del Grappa – Madonna Di Campiglio

Etappe 18: Pinzolo – Laghi Di Cancano

Etappe 20: Alba – Sestriere

Favorieten

Een terugkerend thema in vooruitblikken op het bergklassement, is het feit dat deze trui bij renners en ploegen niet bijzonder hoog op het verlanglijstje staat. Renners spreken voorafgaand zelden tot nooit uit dat zij hier vol voor gaan, wat de bergtrui het meest lastig te voorspellen nevenklassement maakt. Het is daarom voor de kanshebbers speuren naar vrijbuiters die van hun ploeg de vrijheid krijgen om voor eigen kansen te rijden en bovendien over een goed stel klimmersbenen beschikken.

Vorig jaar werd de bergtrui gewonnen door Giulio Ciccone. De klimmer uit de Abruzzen staat dit jaar wederom aan de start, al zijn de omstandigheden veranderd. Waar hij in 2019 naast Bauke Mollema de vrijheid kreeg om voor eigen kansen te rijden, rijdt Trek-Segafredo dit jaar volledig in dienst van Vincenzo Nibali. Daarnaast is Ciccone een van de renners die besmet is geraakt met het COVID 19-virus, waardoor hij 15 dagen de fiets niet heeft aangeraakt. Hij is volgens de ploeg inmiddels hersteld, al geeft men wel aan dat men voorzichtig blijft en het ‘van dag tot dag gaat bekijken’. Het degradeert Ciccone echter van voornaamste kanshebber naar een van de schaduwfavorieten.

Naast Cicconi staat er met Giovanni Visconti nog een oud-winnaar aan de start. De 37-jarige oudgediende staat aan de vooravond van zijn elfde Giro. De afgelopen jaren interesseert hij zich echter niet meer voor de bergtrui. Of hij weer een rol van betekenis gaat spelen in de strijd om het blauw, is daarom nog maar de vraag.

Wie zijn dan de voornaamste kandidaten voor de blauwe trui? Fausto Masnada is als nummer twee van vorig jaar een renner die voldoet aan het profiel om de bergtrui mee naar huis te nemen. De 26-jarige Bergamask staat te boek als een renner die goed bergop gaat. Bovendien rijdt bij Deceuninck-Quick-Step in een ploeg waarbij men niet rijdt voor een klassementsman. De Belgische formatie heeft immers aangegeven in te zetten op ritwinst, al heeft Masnada ook de potentie om een goed klassement te rijden. Met een zesde plek in Tirreno-Adriatico toonde hij in ieder geval aan dat het met zijn vorm wel goed zit.

Bij BORA-hansgrohe vinden we de naam van Rafal Majka terug. De 31-jarige Pool won al twee keer de bergtrui in de Ronde van Frankrijk, wat zijn klimmerskwaliteiten alleen maar onderstreept. Majka zal richting Italië afreizen met het klassement in gedachten, al is het de vraag hoe realistisch een hoge klassering in dit deelnemersveld is. Wellicht beseft hij zich dat er meer eer te behalen valt met de jacht op bergpunten. De bergtrui in de Giro ontbreekt immers nog in zijn prijzenkast. Ook ploeggenoot Patrick Konrad beschikt om de kwaliteiten om een gooi te doen naar de bergtrui. De Oostenrijker staat te boek als een gedegen klimmer en indien een mooie klassementspositie uit het zicht lijkt, zou de bergtrui een mooie troostprijs kunnen vormen.

Movistar valt in de categorie ploegen die in de strijd om het roze geen rol van betekenis zullen spelen. Richard Carapaz is er niet meer bij en de formatie van Eusebio Unzue kiest logischerwijs om zijn beste klassementsmannen uit de spelen in de Tour en de Vuelta. Wat overblijft is een allegaartje vrijbuiters, met daarbij twee Italianen. Routinier Dario Cataldo won vorig jaar namens Astana de rit naar Como en zou na zijn overstap naar Movistar wel eens voor eigen kansen morgen rijden. Ook landgenoot Davide Villella maakte de overstap van het ene lichtblauwe team naar het andere. In 2017 won hij al eens het bergklassement van de Vuelta. Lukt hem dat ook in de Giro? Met Cofidis-renner Nicolas Edet herbergt het peloton nog een renner die in de Vuelta de bergtrui won. Speelt hij een rol van betekenis?

Ook Bahrain McLaren staat dit jaar zonder uitgesproken klassementskopman aan de start. Dat biedt kansen voor iemand als Hermann Pernsteiner. De Oostenrijkse oud-mountainbiker gaat goed bergop, al komt hij tekort om met de grote tenoren mee te spelen om de eindzege. Meestrijden voor de bergprijs is voor hem en zijn ploeg een manier om publiciteit te scoren. Ook Eros Capecchi en Enrico Battaglin zijn renners die deze rol kunnen vervullen. Beiden wonnen al lastige etappes in de Giro, wat aantoont dat ze de kwaliteiten hebben om de nodige punten te verzamelen.

Wanneer je het hebt over avonturiers, dan kun je niet om Thomas De Gendt heen. De 33-jarige routinier staat bekend als een rasaanvaller en zal zich tijdens de Giro waarschijnlijk ook in meerdere vluchten laten zien. Bovendien heeft hij in de Giro, met een schitterende overwinning op de Stelvio in 2012, zichzelf al bewezen. We moeten echter niet vergeten dat De Gendt al een zware Tour de France achter de rug heeft. Het wordt daarom afwachten hoeveel krachten hij nog over heeft om mee te strijden voor de bergtrui.

De kans dat UAE-Emirates na de eindzege in de Tour de France ook in de Giro mee gaat spelen om het klassement, lijkt niet bijzonder groot. De ploeg richt zich met renners als Diego Ulissi en Fernando Gaviria met name op dagsucces. Dat biedt ook kansen voor iemand als Valerio Conti. De 27-jarige klimmer wist zijn belofte nooit echt in te lossen, maar krijgt hier in eigen land een unieke kans om voor eigen succes te mogen rijden. Vorig jaar was hij in de (door Masnada gewonnen) bergrit naar San Giovanni Rotondo al eens tweede, maar om mee te kunnen spelen om de bergtrui zijn meer korte klasseringen nodig.

Bij CCC is het uitkijken naar Ilnur Zakarin. Meespelen om een podiumplek lijkt te hoog gegrepen, maar het klimmen is hij (getuige een vierde plek in de Touretappe naar Loudenvielle) nog niet verleerd. Bovendien zal hij zich graag in de kijker willen rijden. De Russische routinier is immers nog zonder contract voor volgend seizoen. Bij EF Pro Cycling zijn de Portugees Ruben Guerreiro en de Est Tanel Kangert renners om rekening mee te houden, terwijl AG2R La Mondiale met Geoffrey Bouchard over een outsider beschikt.

Astana heeft op papier misschien wel de sterkste klimmersploeg van allemaal. Met Jakob Fuglsang en Miguel Ángel López brengt het twee zeer sterke klassementsrenners ten tonele, terwijl het met Alexandr Vlasov eveneens de revelatie van dit seizoen in huis heeft. Ook de Spanjaard Óscar Rodríguez is een renner die goed bergop kan. Bij de azuurblauwe formatie zal echter alles in teken staan van het roze, waardoor het zeer de vraag is hoeveel vrijheden de klimmers krijgen.

De kleine Italiaanse ploegen zijn doorgaans niet te beroerd om de knuppel in het hoenderhok te gooien en ten aanval te trekken. Daar vinden we de nodige renners die de strijd op lastig terrein niet schuwen. Zo beschikt Vini Zabù – KTM in de persoon van Edoardo Zardini over een renner die goed bergop kan. Bij Bardiani-CSF-Faizanè is het uitkijken naar Giovanni Carboni en Luca Covili. Bij Androni Giocattoli – Sidermec hoopt men in het hooggebergte op de jonge Ecuadoriaanse klimmer Jefferson Alexander Cepeda.

Wanneer we spreken over kanshebbers voor de bergtrui, mogen we ook de favorieten voor het eindklassement niet vergeten. Theoretisch gezien is het mogelijk dat het klassement wordt gewonnen door een renner die meestrijdt om het roze, al ligt dat niet in de lijn der verwachtingen. In de afgelopen tien jaar was Chris Froome in 2018 de enige renner die met deze trend wist te breken. Dat Giro-favorieten als Geraint Thomas, Simon Yates, Jakob Fuglsang of Steven Kruijswijk een rol zullen spelen in de strijd om de bergtrui, lijkt daarom onwaarschijnlijk.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Fausto Masnada

*** Davide Villella, Patrick Konrad

** Giulio Ciccone, Ilnur Zakarin, Rafał Majka

* Valerio Conti, Thomas De Gendt, Edoardo Zardini, Hermann Pernsteiner