Giro 2020: UAE Emirates gokt op Gaviria, NTT op Campenaerts woensdag 30 september 2020 om 21:12

Zaterdag begint op Sicilië de Giro d’Italia. Daar heeft UAE Emirates meerdere kaarten in de hand. Zo mikt de ploeg van Tourwinnaar Tadej Pogačar op dagsuccessen met Fernando Gaviria. NTT Pro Cycling wil met Victor Campenaerts scoren in de tijdritten. Israel Start-Up Nation schuift haar sprinters Davide Cimolai en Rudy Barbier naar voren.

UAE Emirates

UAE Emirates trekt met verschillende opties naar de Giro d’Italia, nadat de ploeg sensationeel de Tour de France wist te winnen met Tadej Pogačar. In Italië wordt met Fernando Gaviria op ritzeges gemunt en de Colombiaan krijgt Mikkel Bjerg, Maximiliano Richeze en Sebastian Molano mee in zijn sprinttrein. Bjerg, de drievoudige beloftewereldkampioen tijdrijden, krijgt ook zelfs zijn kansen in het werk tegen de klok, net als Brandon McNulty.

En dan zijn er nog Diego Ulissi, Valerio Conti en Joe Dombrowski, die in het verleden al sterke prestaties hebben geleverd in de Giro. “Ik ben opgewonden om de Giro van dit jaar in te gaan”, liet Ulissi weten via zijn ploeg. “Zonder een duidelijke klassementsleider hebben we veel vrijheid en hebben we de kracht om verschillende dingen te proberen, op zowel de vlakke als de heuvelachtige dagen.

NTT Pro Cycling

Voor NTT Pro Cycling komt de Giro d’Italia op een belangrijk moment. Deze week werd namelijk bekend dat de ploeg op zoek moet naar een nieuwe hoofdsponsor. “Nadat we in het verleden al eens een etappe wonnen in de Giro (in 2017, red), zijn we enorm opgewonden om opnieuw bij de Grande Partenza te zijn”, laat teammanager Douglas Ryder weten. “We kijken ernaar uit om op alle fronten te vechten in een wedstrijd die geweldig belooft te worden.”

De ploeg hoopt hoge ogen te gooien met Victor Campenaerts in de drie individuele tijdritten. Ook heeft het team een hele ris klimmers aan de start, onder wie thuisrijder Domenico Pozzovivo. De inmiddels 37-jarige Italiaan reed de Giro al dertien keer en eindigde al meermaals in de top tien. Ook Louis Meintjes, Ben O’Connor, Amanuel Ghebreigzabhier en Danilo Wyss kunnen een aardig eindje omhoog rijden. Matteo Sobrero en Dylan Sunderland debuteren in Italië.

Israel Start-Up Nation

Israel Start-Up Nation zet tijdens de Giro d’Italia vol in op haar sprinters Davide Cimolai en Rudy Barbier, die voor etappewinst moeten zorgen. De sprinttrein van de ploeg bestaat verder uit Rick Zabel, Alex Dowsett, Matthias Brändle en Guy Sagiv. “Etappewinst is ons belangrijkste doel en Barbier en Cimolai zijn onze twee belangrijkste renners die dat kunnen bereiken”, laat ploegleider Nicki Sörensen weten.

De ervaren Daniel Navarro, die voor de vijfde keer van start gaat in de Ronde van Italië, is de troef van de ploeg voor de bergetappes. Sörensen: “Naast de vlakke etappes zijn er enkele dagen die voor ons interessant zijn om mee te springen in de lange ontsnapping. Ik verwacht dat deze Giro aanvallend wordt gekoerst in de bergen.” De acht renners tellende selectie van de Israëlische ploeg wordt gecompleteerd door Alexander Cataford.

