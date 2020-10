Giro 2020: Starttijden openingstijdrit naar Palermo vrijdag 2 oktober 2020 om 14:47

De organisatie van de Giro d’Italia heeft de starttijden van de openingstijdrit naar Palermo gepubliceerd. Alex Dowsett is om 13.15 uur de eerste die van start gaat in Monreale. Om 16.10 uur is Rafal Majka de laatste starter van het hele peloton. WielerFlits zet de belangrijkste starttijden op een rij.

Wat opvalt is dat de favorieten, voor de dagzege en de eindzege, verspreid zijn over het veld. Zo gaat Victor Campenaerts al als vierde van start, terwijl wereldkampioen Filippo Ganna pas rond drie uur zijn chrono afwerkt en Edoardo Affini na vier uur begint.

Starttijden favorieten en outsiders, volgens onze voorbeschouwing

13.15 uur – Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation) – eerste starter

13.18 uur – Victor Campenaerts (NTT)

14.00 uur – Jan Tratnik (Bahrain McLaren)

14.14 uur – Rohan Dennis (INEOS Grenadiers)

14.34 uur – Mikkel Bjerg (UAE Emirates)

14.35 uur – Jos van Emden (Jumbo-Visma)

14.36 uur – Geraint Thomas (INEOS Grenadiers)

14.58 uur – Filippo Ganna (INEOS Grenadiers)

15.33 uur – Michael Matthews (Team Sunweb)

16.08 uur – Edoardo Affini (Mitchelton-Scott)

13.16 uur – Pello Bilbao (Bahrain McLaren)

13.52 uur – Jonathan Castroviejo (INEOS Grenadiers)

13.59 uur – Matthias Brändle (Israel Start-Up Nation)

14.39 uur – Thomas De Gendt (Lotto Soudal)

15.26 uur – Maciej Bodnar (BORA-hansgrohe)

15.41 uur – Tony Martin (Jumbo-Visma)

16.02 uur – Brandon McNulty (UAE Emirates)

16.09 uur – Benjamin Thomas (Groupama-FDJ)

Starttijden Nederlanders en Belgen

13.43 uur – Sam Oomen (Team Sunweb)

13.57 uur – Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ)

14.27 uur – Martijn Tusveld (Team Sunweb)

14.35 uur – Jos van Emden (Jumbo-Visma)

14.57 uur – Koen Bouwman (Jumbo-Visma)

15.13 uur – Pieter Weening (Trek-Segafredo)

15.19 uur – Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma)

15.55 uur – Wilco Kelderman (Team Sunweb)

16.03 uur – Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

13.18 uur – Victor Campenaerts (NTT)

14.17 uur – Harm Vanhoucke (Lotto Soudal)

14.33 uur – Pieter Serry (Deceuninck-Quick-Step)

14.39 uur – Thomas De Gendt (Lotto Soudal)

15.01 uur – Sander Armée (Lotto Soudal)

15.39 uur – Iljo Keisse (Deceuninck-Quick-Step)

Starttijden favorieten algemeen klassement, volgens onze voorbeschouwing

13.27 uur – João Almeida (Deceuninck-Quick-Step)

13.56 uur – Simon Yates (Mitchelton-Scott)

14.25 uur – Ilnur Zakarin (CCC)

14.29 uur – Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo)

14.36 uur – Geraint Thomas (INEOS Grenadiers)

15.12 uur – Aleksandr Vlasov (Astana)

15.55 uur – Wilco Kelderman (Team Sunweb)

15.56 uur – Jakob Fuglsang (Astana)

16.03 uur – Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

16.10 uur – Rafal Majka (BORA-hansgrohe) – laatste starter