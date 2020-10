Giro 2020: Renners hekelen bogen boven de weg na valpartij vrijdag 9 oktober 2020 om 18:12

Meerdere renners uit de Giro d’Italia hebben na de zevende etappe kritiek geleverd op de bogen over het parcours, die het aantal nog af te leggen kilometers aangeven. Ze wijten de omvangrijke valpartij op 45 kilometer van de finish aan de boog, die de route onnodig versmalt.

“En weer een grote val door de bogen, die de weg versmallen. Dit is zo makkelijk op te lossen”, schrijft Jos van Emden op Twitter. De Nederlandse tijdritspecialist is niet de enige die over de bogen valt. “Het was te verwachten dat er een grote valpartij zou zijn. Er is geen reden voor die idiote bogen”, foetert Valter Attila.

“Van alle onnodige oorzaken voor een valpartij, zijn de bogen die elke vijf kilometer aangeven het makkelijkst op te lossen. Een peloton dat wiel-aan-wiel 60 per uur rijdt moet plotseling twee meter ineenkrimpen om tussen een boog te passen, die ons hetzelfde vertelt als onze oortjes en onze ploegleiders. Bovendien hebben tv-kijkers een graphic”, aldus Chad Haga.

Ook andere renners doen op social media hun beklag.

And again a big crash because of banners which narrows the road. This is so easy to solve! @UCI_cycling @cpacycling — Jos van Emden (@josvanemden) October 9, 2020

It was easy to see that here will be a big crash. No reason for this idiot gates… — Valter Attila (@ValterAttila) October 9, 2020

Of all the unnecessary reasons to crash, the easiest to fix must be the gantries marking every 5km. 60kph peloton gutter-to-gutter has to suddenly get 2m narrower to fit between a sign telling us the same thing as our head units and directors. TV viewers also have a graphic. — Chad Haga (@ChadHaga) October 9, 2020

When we’re on the big highways and the peloton squeezes through the 25/15/10 km to go signs/ barriers it’s feels like where on the Night bus for magicals ‘careful man’ it’s gonna be a tight squeeze’ pic.twitter.com/8yIKQQvFmF — Nathan Haas (@NathanPeterHaas) October 9, 2020