Giro 2020: Fernando Gaviria test opnieuw positief op Covid-19

Organisator RCS Sport en de UCI laten in een gezamenlijk persbericht weten dat de testcampagne die zondag en maandag werd uitgevoerd, twee positieve coronagevallen opleverde: een renner van UAE Team Emirates en een medewerker van AG2R La Mondiale.

In totaal werden 492 tests uitgevoerd. We wachten voorlopig nog op een officiële mededeling van Team UAE om te achterhalen wie de renner in kwestie is die vandaag niet meer start. De coureur in kwestie wordt overigens al de 39ste renner die meer dan twee weken geleden van start ging op Sicilië en onderweg de Giro moest verlaten.

Update (09.10u)

De UAE-renner is Fernando Gaviria. Dat heeft het team laten weten in een officieel statement. “Na het ondergaan van een PCR-test op de rustdag van de Giro d’Italia, is Fernando Gaviria positief getest op Covid-19. Alle andere renners en stafleden hebben een negatieve test afgelegd en zullen vandaag verder worden getest”, staat te lezen. “De medische staf van het team volgt de situatie nauwlettend en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat we veilig verder kunnen gaan.”

“Gaviria werd onmiddellijk na het testresultaat geïsoleerd en voelt zich goed en is volledig asymptomatisch. Het is de tweede keer dat de Colombiaan positief test op het virus.” Eerder dit jaar overkwam het de sprinter al in de UAE Tour. Gaviria verbleef toen twee weken in een ziekenhuis in Abu Dhabi.