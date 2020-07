Giro 2020 presenteert het complete parcours donderdag 30 juli 2020 om 15:57

De Giro d’Italia heeft vandaag de profielen van alle 21 etappes van de komende editie onthuld. De 103e editie van de Italiaanse rittenkoers gaat op zaterdag 3 oktober van start met een vijftien kilometer lange tijdrit naar Palermo. Drie weken later wordt op zondag 25 oktober de strijd om het roze afgesloten met een 15,7 kilometer lange tijdrit naar Milaan.

De Giro kent dit jaar in totaal 64,7 kilometer tegen de klok, verdeeld over drie tijdritten. Er zijn op papier zes etappes voor sprinters, zes ritten door het middengebergte en zes bergritten.

De Giro d’Italia start dit jaar voor de negende keer in de historie op Sicilië. Na de openingstijdrit volgt een etappe naar Agrigento, voordat op de derde dag met een aankomst op de vulkaan Etna al een pittige finish bergop gepland staat. Via Puglia en de Abruzzen zetten de renners koers richting de Apennijnen. Daags voor de rustdag moeten er in de bergetappe naar Roccaraso meer dan 4000 hoogtemeters worden overwonnen.

Via de Adriatische kust gaat het peloton vervolgens noordwaarts. Op zaterdag krijgen de renners in Veneto een lastige tijdrit van 34 kilometer naar Valdobbiadene voorgeschoteld. Voordat de renners van een tweede rustdag mogen genieten, volgt nog een lastige rit naar Piancavallo met aankomst bergop.

Het zwaartepunt ligt in de slotweek, wanneer de Dolomieten en de Italiaanse Alpen worden aangedaan. De etappe van woensdag gaat over drie cols van eerste categorie en kent een aankomst bergop in Madonna di Campiglio. Het dak van de Giro wordt bereikt in de etappe van donderdag, wanneer het peloton over de Stelvio moet. De aankomst ligt voor het eerst in de geschiedenis in Laghi di Cancano. Twee dagen voor het einde krijgen de renners met de 251 kilometer lange etappe naar Asti nog een vlakke overgangsrit voorgeschoteld, voordat op de voorlaatste dag de bergetappe naar Sestrière de beslissing moet brengen. Op de slotdag staat een vlakke tijdrit van 15,7 kilometer op het menu.

za 3/10: Etappe 1: Monreale – Palermo (15 kilometer individuele tijdrit)

zo 4/10: Etappe 2: Alcamo – Agrigento (150 km)

ma 5/10: Etappe 3: Enna – Etna (150 km)

di 6/10: Etappe 4: Catania – Villafrancia Tirrena (140 km)

wo 7/10: Etappe 5: Mileto – Camigliatello Silano (225 km)

do 8/10: Etappe 6: Castrovillari – Matera (188 km)

vr 9/10: Etappe 7: Matera – Brindisi (143 km)

za 10/10: Etappe 8: Giovinazzo – Vieste (200 km)

zo 11/10: Etappe 9: San Salvo – Roccaraso (208 km)

ma 12/10: Rustdag

di 13/10: Etappe 10: Lanciano – Tortoreto (177 km)

wo 14/10: Etappe 11: Porto Sant’Elepidio – Rimini (182 km)

do 15/10: Etappe 12: Cesenatico – Cesenatico (204 km)

vr 16/10: Etappe 13: Cervia – Monselice (192 km)

za 17/10: Etappe 14: Coneglano – Valdobbiadene (34 kilometer individuele tijdrit)

zo 18/10: Etappe 15: Base Aerea Rivolto – Piancavallo (185 km)

ma 19/10: Rustdag

di 20/10: Etappe 16: Udine – San Daniele del Friuli (229 km)

wo 21/10: Etappe 17: Bassano del Grappa – Madonna di Campiglio (203 km)

do 22/10: Etappe 18: Pinzolo – Laghi di Cancano (207 km)

vr 23/10: Etappe 19: Morbegno – Asti (251 km)

za 24/10: Etappe 20: Alba – Sestrière (198 km)

zo 25/10: Etappe 21: Cernusco Sul Naviglio – Milaan (15,7 kilometer individuele tijdrit)