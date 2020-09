Giro 2020: Pieter Weening staat Nibali bij in jacht op het roze dinsdag 29 september 2020 om 12:51

Trek-Segafredo heeft zijn selectie klaar voor de Giro d’Italia, die zaterdag van start gaat. De ploeg is volledig gebouwd rond Vincenzo Nibali, die voor de derde keer de ronde door zijn vaderland wil winnen.

Trek-Segafredo rekent daarbij op de ervaring van Pieter Weening, die de Giro al vijfmaal reed en daarin twee etappezeges behaalde, en Gianluca Brambilla (zeven deelnames, een etappezege). Giulio Ciccone, Julien Bernard, Nicola Conci, Jacopo Mosca en Antonio Nibali maken de ploeg rond kopman Vincenzo Nibali compleet.

Ciccone, in 2019 winnaar van de bergtrui, keert in de Giro terug in koers nadat hij een positieve coronatest had afgelegd.

Trek-Segafredo voor Giro d’Italia 2020

Julien Bernard

Gianluca Brambilla

Giulio Ciccone

Nicola Conci

Jacopo Mosca

Antonio Nibali

Vincenzo Nibali

Pieter Weening