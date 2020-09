Giro 2020: Movistar trekt zonder Marc Soler naar Sicilië maandag 28 september 2020 om 14:18

Movistar heeft de focus in de Giro d’Italia gelegd op het binnenharken van dagsuccessen. In de selectie ontbreekt de naam van Marc Soler, die in eerste instantie de beoogde kopman was voor de Ronde van Italië.

Aan het begin van het seizoen was de bedoeling dat Soler de Tour de France zou combineren met de Vuelta a España. Maar na de herschikking van de kalender werd bekend dat de Spanjaard zich op de Giro zou gaan richten. Daar zou hij voor het eerst van start gaan, nadat hij in zowel de Tour als de Vuelta al tweemaal van start ging. Maar vervolgens werd hij tóch geselecteerd voor de Tour en ontbreekt hij nu in de Giro-selectie.

Zonder uitgesproken kopman begint de Spaanse ploeg aan de tweede grote ronde van het jaar, waar vorig seizoen nog de eindzege werd gepakt met Richard Carapaz. Maar de Ecuadoraan verkaste intussen naar Team Ineos. Twee mannen die vorig jaar hem bijstonden zijn er nu weer bij in Italië, Héctor Carretero en Antonio Pedrero. De ploeg biedt daarnaast enkele jongeren, als Einer Rubio, en renners die normaal een knechtenrol vervullen de kans om zich te tonen.

Voor Sergio Samitier, baanspecialist Albert Torres en Rubio wordt dit hun debuut in de Giro, voor Torres en Rubio wordt dit bovendien hun eerste grote ronde ooit. De ervaren Eduardo Sepúlveda en Davide Villella zijn de klimmers in de selectie, terwijl Dario Cataldo vorig jaar in Como al een etappe won in de Ronde van Italië. De Italiaan is tevens de enige Movistar-renner die zowel de Tour als de Giro rijdt.

Movistar voor Giro d’Italia 2020

Héctor Carretero

Dario Cataldo

Antonio Pedrero

Einer Augusto Rubio

Sergio Samitier

Eduardo Sepúlveda

Albert Torres

Davide Villella