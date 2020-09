Giro 2020: Mitchelton-Scott en Simon Yates gaan voor het roze maandag 28 september 2020 om 12:22

Mitchelton-Scott heeft de selectie voor de Giro d’Italia volledig afgestemd op Simon Yates, die onlangs Tirreno-Adriatico achter zijn naam zette. De Brit wil een nieuwe gooi doen naar het roze, dat hij twee jaar geleden al veertien etappes om de schouders had.

Yates wordt op het vlakke bijgestaan door onder meer Michael Hepburn, baanspecialist Cameron Meyer en tijdrijder Edoardo Affini, die zijn debuut maakt in een grote ronde. De ervaring van Brent Bookwalter en Damien Howson moet de Brit door de heuvels helpen, voordat Jack Haig en Lucas Hamilton de ondersteunende rol overnemen in het hooggebergte.

“De Tirreno was een geweldige overwinning en ik ben erg trots op wat ik daar heb bereikt, maar het grote doel is altijd de Giro geweest, dus ik hoop dat ik mijn vorm kan behouden tot het einde van de Giro”, laat Yates weten via zijn ploeg. Na Tirreno-Adriatico keerde hij terug op hoogte in Andorra om zijn voorbereiding op de Corsa Rosa af te ronden.

Hij noemt de Giro een moeilijke, onvoorspelbare wedstrijd. “Je moet op elk moment klaar zijn om je strategie aan te passen om je voor te bereiden op de overwinning. Normaal wordt het weer in de Giro met de dag beter, aangezien we in de lente beginnen en de zomer nadert, maar nu zal het tegenovergestelde het geval zijn. Ik verwacht slecht weer en ben daar mentaal op voorbereid.”

Mitchelton-Scott voor Giro d’Italia 2020

Edoardo Affini

Brent Bookwalter

Jack Haig

Lucas Hamilton

Michael Hepburn

Damien Howson

Cameron Meyer

Simon Yates