Giro 2020: Luca Wackermann heeft ziekenhuis verlaten

Luca Wackermann heeft het ziekenhuis van Messina mogen verlaten. De onfortuinlijke renner van Vini Zabu-KTM werd dinsdag samen met ploegmaat Etienne van Empel geraakt door enkele dranghekken.

Het incident vond vlak voor de finish plaats van de vierde etappe van de Giro d’Italia met aankomst in Villafranca Tirrena. De dranghekken zouden door een laagvliegende tv-helikopter het parcours zijn opgeblazen. Van Empel hield er enkele verwondingen aan zijn vingers aan over en kon op eigen kracht de finish passeren.

De 28-jarige Wackermann werd met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis van Messina. In het ziekenhuis werden de volgende blessures vastgesteld: een hersenschudding, een gebroken neusbeen, meerdere verwondingen aan het gezicht, schade aan de lendenwervel, een gehavende lip, tandboog en linker wenkbrauw en schaafwonden over het hele lichaam. De ploeg vreesde ook nog voor een wervelbreuk.

“Hij herinnert zich niets meer van de crash, maar gelukkig leeft hij nog”, zei ploegleider Luca Scinto. “Zijn lach is de allerbelangrijkste overwinning”, schreef de ploeg in een tweet over het goede nieuws.

Wackermann werd afgelopen zondag nog knap vijfde in de heuveletappe met aankomst in Agrigento. De internationale rennersvakbond CPA heeft de UCI verzocht een onderzoek in te stellen naar dit incident.