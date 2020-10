Giro 2020: Lawson Craddock stopt om bij geboorte van zijn kind te zijn

De opgave van Lawson Craddock sneeuwde een beetje onder door meerdere coronabesmettingen en een spectaculaire etappe naar Tortoreto, maar de Amerikaan is vanwege een mooie reden teruggevlogen naar de Verenigde-Staten.

Craddock en zijn vrouw verwachten binnenkort namelijk een nieuw kindje en dus kreeg de 28-jarige renner van zijn ploeg EF Pro Cycling toestemming om de Giro vroegtijdig te verlaten.

De Amerikaan begon de Ronde van Italië met een achtste plek in de individuele tijdrit naar Palermo, twee dagen later was hij in de aanval in de etappe met aankomst op de Etna. Craddock zag zijn ploeggenoot Jonathan Caicedo zegevieren op de vulkaan.

Lawson Craddock has left the Giro d’Italia ahead of today’s stage to fly back to the USA to be with his wife, who is due to give birth very soon. We wish Lawson and his family all the best for the expectant new addition to their family 🙏

