Giro 2020: Hermann Pernsteiner kopman van Bahrain McLaren donderdag 1 oktober 2020 om 11:54

Bahrain McLaren schuift Hermann Pernsteiner naar voren als kopman in de Giro d’Italia. De 30-jarige Oostenrijker gaat voor het eerst de Giro rijden, nadat hij vorig jaar vijftiende werd in de Vuelta a España. Daarnaast mikt Bahrain McLaren op etappezeges.

“Ik kijk heel erg uit naar de start van de Giro”, zegt Pernsteiner. “Het is een heel uitdagend parcours en de derde week zou ik wreed willen noemen. Mijn doel is een goed klassement, daarvoor moet ik in de eerste twee weken zo weinig mogelijk tijd verliezen in de tijdritten. Daarna moet ik alles geven in de de bergachtige slotweek.”

De WorldTour-ploeg neemt drie renners mee die al weten wat het is om een rit te winnen in de Giro. Enrico Battaglin, die moet vertrekken, heeft al drie etappezeges op zak. Pello Bilbao wist al twee keer te winnen en Eros Capecchi een keer. Voor Bilbao is dit overigens zijn tweede grote ronde van het jaar, nadat hij eerder al de Tour reed.

De selectie van Bahrain McLaren wordt gecompleteerd door Yukiya Arashiro, Domen Novak, Jan Tratnik en Giro-debutant Mark Padun.

Selectie Bahrain McLaren voor de Giro d’Italia 2020 (3-25 oktober)

Yukiya Arashiro

Enrico Battaglin

Pello Bilbao

Eros Capecchi

Domen Novak

Mark Padun

Hermann Pernsteiner

Jan Tratnik