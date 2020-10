Giro 2020: Geen nieuwe coronagevallen na testronden op donderdag en vrijdag

Extra testronden op donderdag en vrijdag brachten geen nieuwe coronagevallen aan het licht in de Giro d’Italia. Dat meldt de UCI zaterdag. Na diverse positieve tests op de rustdag is de bond nog strenger gaan testen op het coronavirus.

Donderdag en vrijdag zijn 513 speekseltests afgenomen in de Giro d’Italia, waarna bij een positief testresultaat een PCR-test wordt uitgevoerd om het resultaat te bevestigen. Maar uit deze nieuwe testronde bleek dat geen enkele renner of medewerker van de ploegen positief was getest op het coronavirus.

De UCI is in de tweede week van de Giro nog strenger gaan testen op het coronavirus. Na diverse positieve tests op de rustdag, wilde UCI-voorzitter David Lappartient niet verslappen. “Ik wil heel graag dat de Giro op 25 oktober aankomt in Milaan, maar de positieve tests van dinsdagmorgen hebben er nog eens op gewezen dat we de strijd tegen Covid-19 niet mogen laten slabakken.”

In overeenstemming met de protocollen van de UCI wordt op de tweede rustdag, op maandag 19 oktober, een nieuwe reeks PCR-controletests uitgevoerd.