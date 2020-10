Giro 2020: ‘Geen nieuwe coronagevallen na testronde op donderdag’

De UCI liet gisteren weten nog strenger te zullen testen in de Giro d’Italia, na de diverse positieve tests op de eerste rustdag. Donderdag wees een eerste testronde uit dat er geen nieuwe positieve gevallen zijn, zo meldt de NOS.

“Iedereen bij ons is negatief en volgens mij is ook iedereen in de Giro negatief”, zo vertelt Etienne van Empel. “Ik ben vóór de Giro getest, toen op de eerste rustdag en gisteren ook nog een keer. De volgende test is op de tweede rustdag op maandag en dan waarschijnlijk weer op donderdag”, aldus de renner van Vini Zabù-Brado-KTM.

Van Empel is een voorstander van de nieuwe richtlijnen. “Het is goed om de positieve gevallen gelijk te kunnen isoleren.” Volgens UCI-voorzitter David Lappartient is het nu belangrijk om niet te verslappen, zo liet hij donderdag weten na alle corona-ontwikkelingen.

“Ik wil heel graag dat de Giro op 25 oktober aankomt in Milaan, maar de positieve coronatesten van dinsdagmorgen hebben ons er nog eens op gewezen dat we in de strijd tegen COVID-19 niet mogen verslappen. We willen op deze manier positieve gevallen snel uit het peloton halen, voor een grote besmetting kan plaatsvinden.”

