Giro 2020: EF Pro Cycling beboet voor eendentenues

EF Pro Cycling is de Giro d’Italia begonnen met een forse boete. Volgens de UCI heeft de ploeg het kledingreglement overtreden tijdens de ploegenvoorstelling. De Amerikaanse ploeg presenteerde zich daar in de nieuwe eendentenues van kledingmerk Rapha en skateboardmerk Palace.

De acht renners en ploegleider Fabrizio Guidi hebben allen vijfhonderd Zwitserse Frank boete gekregen. Bij elkaar opgeteld is dat een bedrag van €4171,14.

“Jullie zijn toch altijd bezig met wat het beste is voor de sport”, schrijft EF Pro Cycling-manager Jonathan Vaughters in een ironische tweet gericht aan de UCI. “Hopelijk geniet David Lappartient van zijn diner op onze kosten.”

Volgens het juryrapport is de boete uitgedeeld voor “het niet dragen van de gepaste tenue tijdens de ploegenvoorstelling”. Vaughters bevestigt op Twitter dat de ploeg bestraft is voor het niet aanmelden van de nieuwe eendenshirts, maar betreft het een fout van de UCI. “Zij zijn het vergeten! Dit is voor morgen al opgelost”, aldus de Amerikaan.

Oh ⁦@UCI_cycling⁩….. you guys are always looking out for the best interest of the sport, aren’t ya? Thanks for the $4000 of fines for wearing our crazy ducks. Hope ⁦@DLappartient⁩ enjoys his dinner – on us! Salud! pic.twitter.com/YVoTy9egDq

