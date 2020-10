Giro 2020: EF Pro Cycling kiest voor opmerkelijk nieuw shirt vrijdag 2 oktober 2020 om 08:55

De renners van EF Pro Cycling zullen goed herkenbaar zijn tijdens de 103e editie van de Giro d’Italia. Ter gelegenheid van de Ronde van Italië heeft kledingmerk Rapha met skateboardmerk Palace een gloednieuw wielertenue ontwikkeld. En het eindresultaat is opvallend.

Het vertrouwde tenue van EF Pro Cycling lijkt heel erg op de roze leiderstrui in de Giro d’Italia, maar de Amerikaanse formatie gooit het nu over een compleet andere boeg. Het veelkleurige ontwerp is een mix van allerlei kleuren, met pontificaal op de borst de eend van sponsor Palace.

Wie het opvallende shirt omdraait, ziet een grote zwarte Escher-driehoek met de namen van de sponsors. “Je kunt niet anders dan lachen, je omdraaien en zeggen: “Wat?” Ondanks alle spanning en afzien is koersen in de WorldTour ook gewoon leuk”, zo laat EF-baas Mary Wittenberg weten in een persbericht.

Teammanager Jonathan Vaughters is eveneens zeer enthousiast. “Ik vind het persoonlijk geweldig hoe de eend op de letters EF zit. Alsof het wil zeggen: “Welkom, Palace, ga zitten en geniet van de Giro.”

foto: Cor Vos foto: Cor Vos