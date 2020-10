Giro 2020: Dowsett sterkste vluchter in etappe naar Vieste zaterdag 10 oktober 2020 om 16:23

Alex Dowsett heeft de achtste etappe van de Giro d’Italia op zijn naam geschreven. De 32-jarige Brit van Israel Start-Up Nation reed in de finale weg uit een vluchtersgroep van zes renners en soleerde daarna richting de overwinning.

De renners kregen op weg naar Vieste een rit met twee gezichten voorgeschoteld. Ongeveer halverwege deze rit langs de Adriatische kust moesten de renners namelijk het binnenland in voor de beklimming van de Monte Sant’Angelo.

Tijdens het eerste wedstrijduur ontstond er na ongeveer dertig kilometer een kopgroep van zes renners. Simone Ravanelli (Androni Giocatolli-Sidermec), Joey Rosskopf (CCC), Alex Dowsett en Matthias Brändle (beiden Israel Start-Up Nation), Matthew Holmes (Lotto Soudal) en Salvatore Puccio (INEOS Grenadiers) kregen een vrijgeleide van het peloton en zouden een voorsprong van meer dan tien minuten bij elkaar rijden

Nibali en Fuglsang vechten vete uit

Holmes pakte op de top van de Monte Sant’Angelo de bergpunten. In het peloton kreeg Fuglsang een lekke band, waardoor hij in de achtervolging moest. Die opgave werd hem extra lastig gemaakt, doordat Trek-Segafredo tempo ging maken aan kop van het peloton.

Toen de formatie van kopman Vincenzo Nibali na enige tijd weer van kop af ging, slaagde Fuglsang erin om weer aan te sluiten. De situatie in het peloton normaliseerde, waarna Deceuninck-Quick-Step de controle weer overnam.

Dowsett opent de finale

Ondertussen was duidelijk geworden dat de strijd om de dagzege tussen de vluchters zou gaan. De voorsprong liep weer op tot meer dan tien minuten.

De finale werd geopend op dertig kilometer van het einde door een versnelling van Dowsett. De Brit raakte niet weg, maar vanaf dat moment was de saamhorigheid verleden tijd. Een versnelling van Puccio zorgde ervoor dat de kopgroep verder uitdunde. Aanvankelijk kon enkel Holmes de Italiaan volgen, maar ook Rosskopf wist even later aan te sluiten. Dowsett, Ravanelli en Brändle moesten in de achtervolging.

De twee groepjes kwamen weer samen, waarna Dowsett het opnieuw probeerde. De jacht op de Brit kwam moeizaam op gang, waardoor Dowsett met een voorsprong van 33 tellen aan de 14,5 kilometer slotronde begon.

Daarin vormde de beklimming van La Chiesuola – met stukken tot 17% – een extra hindernis. Dowsett kwam daar met een halve minuut voorsprong op Puccio en Holmes boven. In de resterende tien kilometer richting de finish gaf erkend tijdrijder Dowsett zijn voorsprong niet meer af en kon hij uitbundig zijn zege vieren.

Eerste WorldTour-zege Israel Start-Up Nation

Zeven jaar na zijn tijdritzege in Saltara wist Dowsett opnieuw een Giro-etappe te winnen. Hij bezorgde daarmee zijn ploeg Israel Start-Up Nation de eerste overwinning in de WorldTour.

Puccio won op een dikke minuut de sprint van de achtervolgers en legde beslag op de tweede plek. Holmes werd derde, voor Rosskopf. Het peloton finishte op bijna veertien minuten. João Almeida blijft aan de leiding van het algemeen klassement en vertrekt morgen in het roze.

Samenvatting etappe 8: