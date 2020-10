Giro 2020: Diego Ulissi verslaat Peter Sagan op heuvel in Agrigento zondag 4 oktober 2020 om 16:27

Diego Ulissi heeft de tweede etappe van de Giro d’Italia gewonnen. Hij was na 149 kilometer de beste op de heuvelachtige aankomst in Agrigento. Ulissi versloeg Peter Sagan (BORA-hansgrohe) en Mikkel Honoré (Deceunick-Quick-Step) in een sprint met drie. Filippo Ganna eindigde in de buik van het peloton en behield zo de roze leiderstrui.

Kopgroep met De Gendt en Van Empel

Thomas De Gendt was de aanstichter van de eerste aanvalspoging van deze Giro. De rasaanvaller van Lotto Soudal kreeg na wat schermutselingen vier renners met zich mee. Onder hen ook Giro-debutant Etienne van Empel namens Vini Zabù-Brado-KTM. Ben Gastauer (AG2R La Mondiale), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè) en Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec).

De vijf kregen een maximale voorsprong van vijf minuten. In het peloton nam traditiegetrouw de ploeg van de rozetruidrager de kop, in dit geval INEOS Grenadiers met tijdritwinnaar Filippo Ganna. Vroeg in de rit was er op een van de gladde wegen in de kleine Siciliaanse dorpjes nog een valpartij van Van Empel in de kopgroep, maar de Nederlander kon snel verder en weer aansluiten bij zijn medevluchters.

Opgave Vlasov

Team Sunweb en UAE Emirates staken ook een handje toe in het achtervolgingswerk. Die teams hadden met Michael Matthews en Diego Ulissi twee favorieten voor de ritwinst. Achterin het peloton bungelde Aleksandr Vlasov. De Russische klimmer had maagproblemen en stapte met nog 70 kilometer te gaan af. Na de opgave van Miguel Ángel López al de tweede tegenvaller voor Astana.

Team Sunweb, UAE Emirates en ook BORA-hansgrohe brachten de voorsprong met nog 30 kilometer te gaan terug tot minder dan een minuut. Het werd wat onrustig in het peloton en dus werd er ook gevallen. Onder meer Brent Bookwalter en Nicolas Edet gingen tegen de grond, maar zij konden verder.

Ulissi en Sagan tonen zich in finale

Door het stevige tempo van het peloton werden de vroege vluchters op negen kilometer van de eindstreep gegrepen. Vlak daarvoor had De Gendt nog een tussensprint gewonnen, maar dat was ook het laatste wapenfeit van de aanvallers. Diverse klassementsrenners zetten hun treintjes op de rails in aanloop naar de slotklim richting de Piazzale Vittorio Emanuele (3,7 km aan 5,3%) in Agrigento.

Groupama-FDJ zette Arnaud Démare onderaan de klim als eerste af, terwijl ook Geraint Thomas en Peter Sagan goed op de voorposten zaten. Er werd een strak tempo onderhouden, maar het peloton bleef relatief groot. Een demarrage bleef uit tot 1,5 kilometer van de meet. Daar versnelde Valerio Conti in dienst van zijn kopman Diego Ulissi.

Conti trok het peloton op een lint en sleurde zijn ploeggenoot de laatste kilometer in. Luca Wackermann opende de aanval en hij kreeg Mikkel Honoré en Ulissi met zich mee. Toen Sagan de oversteek dreigde te maken, koos Ulissi zelf voor de demarrage. Hij kreeg Honoré in zijn wiel en zag ook Sagan nog aansluiten in de laatste rechte lijn. In een sprint met drie was het vervolgens Ulissi die over de snelste benen beschikte.

Ganna behoudt de leiderstrui

Vijf seconden daarachter won Matthews de sprint van de achtervolgers. Roze trui Ganna eindigde midden in het achtervolgende peloton en behield zijn leidende positie in het klassement. De Italiaan van INEOS Grenadiers mag ook in de derde etappe naar de Etna het roze dragen.

Laatste kilometer: