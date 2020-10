Giro 2020: Ulissi blijft Almeida nipt voor in Monselice

Diego Ulissi heeft in de Giro d’Italia de etappe naar Monselice gewonnen. De renner van UAE-Emirates was na een 192 kilometer lange etappe de sterkste sprinter van een uitgedund peloton. Hij bleef nipt klassementsleider João Almeida voor.

Lange vlucht met zeven

De tweede week werd afgesloten met een overgangsrit die de renners verder noordwaarts bracht. Zeven renners gingen in de openingsfase op avontuur. Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Geoffrey Bouchard (AG2R La Mondiale), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF), Rodrigo Contreras (Astana), Lorenzo Rota (Vini Zabù-Brado-KTM), Simon Pellaud en Simone Ravanelli (beiden Androni Giocattoli-Sidermec) slaagden erin om zich los te maken van het peloton, al liet het peloton ze niet te ver wegrijden. De voorsprong van de koplopers schommelde lang rond de twee minuten.

Na een relatief kalme aanloop over de Povlakte brak de koers los in de slotfase, waar enkele beklimmingen op het menu stonden. Op initiatief van BORA-Hansgrohe ging het tempo de hoogte in en werden de vluchters één voor één weer bijgehaald door het peloton. Op ongeveer 17 kilometer voor het einde werd Tonelli als laatste aanvaller ingerekend. Het peloton was inmiddels al in verschillende groepjes verbrokkeld.

Almeida pakt tijd

Nadat op 15,9 kilometer van het einde de top van de laatste klim erop zat, bleek dat Sagan en Démare de aansluiting hadden gemist. Een uitgedund peloton met daarin alle favorieten snelde vervolgens richting de finishplaats. Klassementsleider Almeida had met James Knox en Fausto Masnada twee ploeggenoten bij zich, die zich prompt aan kop van de groep positioneerden.

Een sprint tussen de renners uit de elite-groep zou de beslissing brengen. Ulissi ging van ver de sprint aan met Almeida in zijn wiel. De Portugees kwam ernaast, maar toch was het Ulissi die met een half wiel verschil als eerste de finish passeerde.

De Italiaan boekte daarmee zijn tweede ritzege in deze Giro, zijn achtste ooit. Almeida houdt aan zijn tweede plek zes bonificatieseconden over, waardoor hij morgen met veertig tellen voorsprong op Wilco Kelderman de individuele tijdrit ingaat.