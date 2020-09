Giro 2020: Deceuninck-Quick Step jaagt op etappezeges maandag 28 september 2020 om 12:43

In eerste instantie zou Deceuninck-Quick Step met Remco Evenepoel en Fabio Jakobsen naar de Giro d’Italia trekken, maar het lot bepaalde anders. Beide renners belandden door valpartijen in de lappenmand, waardoor de ploeg haar intenties voor de Italiaanse ronde moest wijzigen.

Deceuninck-Quick Step trekt met een gemixte selectie van jeugd en ervaring naar de Giro d’Italia, die zaterdag op Sicilië begint. João Almeida maakt voor het eerst in zijn nog prille loopbaan zijn opwachting in een grote ronde. In zijn eerste seizoen bij de Belgische ploeg belandde hij al op het podium in de Vuelta a Burgos en de Settimana Internazionale en was hij ook in de Giro dell’Emilia dicht bij de overwinning.

Ook Álvaro José Hodeg beleeft zijn vuurdoop in het groterondewerk. De snelle Colombiaan, die in zijn carrière al etappes won in WorldTour-wedstrijden maar ook vorig seizoen de Münsterland Giro achter zijn naam zette, was ook dit seizoen al meermaals dicht bij de overwinning. Juichen kon hij echter nog niet. Deceuninck-Quick Step rekent daarnaast op de thuisrijders Davide Ballerini en Fausto Masnada, die onlangs werd overgenomen van CCC.

De selectie wordt compleet gemaakt door James Knox, onlangs de nummer zeven in de Tirreno, Mikkel Honoré, Iljo Keisse en Pieter Serry. “We kijken uit naar deze ongebruikelijke Giro d’Italia die zo laat in het seizoen plaatsvindt”, zegt ploegleider Davide Bramati. “We hebben veel jonge renners in het team en we gaan ze niet onder druk zetten. We nemen de wedstrijd per dag, kijken wat er gebeurt en we gaan voor etappewinst, dat ons belangrijkste doel is tijdens de wedstrijd.”

Deceuninck-Quick-Step voor Giro d’Italia 2020

João Almeida

Davide Ballerini

Alvaro José Hodeg

Mikkel Honoré

Iljo Keisse

James Knox

Fausto Masnada

Pieter Serry