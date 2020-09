Giro 2020: CCC hoopt op klassement Zakarin, AG2R La Mondiale met twee debutanten maandag 28 september 2020 om 14:23

CCC en AG2R La Mondiale hebben hun selecties voor de aankomende Giro d’Italia bekendgemaakt. Bij de Poolse formatie is Ilnur Zakarin de grote naam, terwijl AG2R La Mondiale met een vrijbuitersploeg naar Italië trekt.

Opvallend is dat CCC zonder sprinter aan de start van de Giro verschijnt komend weekend. Aanvankelijk leek Jakub Mareczko zijn opwachting te maken, maar hij is buiten de ploeg gelaten. CCC stuurt Ilnur Zakarin als kopman. “We houden een schuin oog op het algemeen klassement, maar het is Ilnurs eerste wedstrijd sinds zijn val in de Tour de France, dus we zijn iets terughoudend”, zegt ploegleider Gabriele Missaglia.

Zakarin krijgt met Victor De la Parte en debutanten Attila Valter en Kamil Malecki drie klimmers met zich mee. Josef Černý, Kamil Gradek, Pavel Kochetkov en Joey Rosskopf maken de selectie compleet. Zij willen aanvallend koersen en hopen zo CCC de gewenste ritzege te bezorgen.

Selectie CCC voor de Giro d’Italia 2020 (3-25 oktober)

Josef Cerny

Victor De la Parte

Kamil Gradek

Pavel Kochetkov

Kamil Małecki

Joey Rosskopf

Attila Valter

Ilnur Zakarin

AG2R La Mondiale heeft een vrijbuitersploeg bij elkaar geroepen voor de Giro d’Italia. De Fin Jaakko Hänninen en de Fransman Aurélien Paret-Peintre maken hun debuut in een grote ronde. Daarnaast rekent de Franse formatie op ervaren krachten als Tony Gallopin, Larry Warbasse, Ben Gastauer, Geoffrey Bouchard en François Bidard. Andrea Vendrame is de enige Italiaan in de selectie. Hij hoopt in de heuveletappes te scoren.

“Onze debutanten starten zonder enige druk maar kunnen wel kijken hoe ver ze komen in het algemeen klassement”, zegt ploegleider Laurent Biondi. “Zij kunnen ook rekenen op de steun van onze ervaren jongens. Vendrame heeft al goede resultaten geboekt dit seizoen. Hij is onze puncheur van dienst en mikt op misschien wel een ritzege.”

Selectie AG2R La Mondiale voor de Giro d’Italia 2020 (3-25 oktober)

François Bidard

Geoffrey Bouchard

Tony Gallopin

Ben Gastauer

Jaakko Hänninen

Aurélien Paret-Peintre

Andrea Vendrame

Larry Warbasse