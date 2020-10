Giro 2020: BORA-hansgrohe met Peter Sagan en Rafal Majka donderdag 1 oktober 2020 om 11:41

BORA-hansgrohe heeft de selectie voor de Giro d’Italia geopenbaard. Het was al bekend dat de Duitse formatie met Peter Sagan en Rafal Majka als kopmannen naar Italië af zou reizen. Sagan is een van de weinige renners die de Tour de France dubbelt met de Giro.

Sagan debuteert dit jaar in de Giro d’Italia. Vanwege zijn jaarlijkse ambities in de voorjaarsklassiekers en de Tour de France paste de Italiaanse ronde nooit in zijn programma. Dit jaar was het een grote wens van organisatie RCS om Sagan aan de start te hebben. Aan de deelname van de Slowaak zijn ook enkele reclamespotjes gekoppeld.

Ook Patrick Gamper en Matteo Fabbro maken hun debuut in de Giro. Met Majka (vijfde) en Konrad (zevende) heeft BORA-hansgrohe ook de beschikking over twee renners die weten hoe het is om in de top-10 van de Giro te eindigen. Cesare Benedetti heeft bovendien al een rit gewonnen in de Giro. Maciej Bodnar en Pawel Poljanski maken de selectie compleet.

Selectie BORA-hansgrohe voor de Giro d’Italia 2020 (3-25 oktober)

Cesare Benedetti

Maciej Bodnar

Matteo Fabbro

Patrick Gamper

Patrick Konrad

Rafal Majka

Pawel Poljanski

Peter Sagan