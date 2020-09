Giro 2020: Androni-Sidermec met acht avonturiers maandag 28 september 2020 om 09:42

Androni Giocattoli-Sidermec heeft de selectie bekendgemaakt die zaterdag van start gaat in de Giro d’Italia. De ploeg kiest voor acht vrijbuiters. Vorig jaar won het team van Gianni Savio in de Italiaanse ronde een etappe met Fausto Masnada.

Voor het eerst in zeven jaar won Androni Giocattoli-Sidermec vorig seizoen een etappe in de Giro met Fausto Masnada, die in de winter vertrok naar CCC en ondertussen voor Deceuninck-Quick Step uitkomt. De Italiaan maakte in eerste instantie deel uit van de lange vlucht en ging uiteindelijk samen met Valerio Conti strijden om het dagsucces. Omdat Conti vooral bezig was met het roze, wist Masnada met ‘gemak’ naar zijn eerste Girozege te sprinten.

Dit jaar trekt de ploeg van Gianni Savio met een relatief jonge, onervaren ploeg naar de Giro. Vijf renners zijn 25 jaar of jonger en in het team reden alleen de ervaren Alessandro Bisolti en Luca Chirico de Ronde van Italië al eens. De Vuelta a España werd door Simon Pellaud en Jhonatan Restrepo al eens betwist. Restrepo won dit seizoen al twee etappes in de Vuelta a Tachira en vier in de Tour du Rwanda. Josip Rumac is de Kroatische kampioen op de weg en in het tijdrijden.

In de selectie ontbreekt onder anderen Kevin Rivera, die na dit seizoen naar Bardiani-CSF-Faizanè vertrekt. De Costa Ricaan was dit seizoen derde in de Vuelta a Tachira en won een etappe in de Tour de Langkawi. Ook Miguel Eduardo Flórez is er niet bij. De Colombiaan was eerder dit jaar succesvol in de Vuelta a San Juan, waar hij vijfde werd. Ook in de Tour Colombia 2.1 reed hij naar de vijfde plaats.

Androni Giocattoli-Sidermec voor Giro d’Italia 2020

Mattia Bais

Alessandro Bisolti

Alexander Cepeda

Luca Chirico

Simon Pellaud

Simone Ravanelli

Jhonatan Restrepo

Josip Rumac