Girmay over veelzeggende emoji van Van der Poel: “Zeker geen energie gespaard”

Biniam Girmay is op de tweede rustdag van de Giro d’Italia, op een persconferentie van zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert, ingegaan op de reactie van Mathieu van der Poel na afloop van de achtste etappe met start en finish in Napels. De Eritreeër benadrukt nogmaals dat hij die dag alles heeft gegeven in de vroege vlucht. “Ik heb zeker geen energie gespaard voor de sprint.”

Van der Poel en Girmay maakten zaterdag in de achtste rit, met start en finish in Napels, deel uit van een omvangrijke kopgroep. Beide renners waren echter niet mee met de beslissende slag en in de achtervolging verliep de samenwerking ook allesbehalve gesmeerd. Na afloop liet Girmay het volgende weten: “Iedereen keek naar Mathieu en mij. Het was onmogelijk om zelf koers te maken.”

Van der Poel was het hier duidelijk niet mee eens en liet van zich horen via social media. De renner van Alpecin-Fenix reageerde kort maar krachtig op een WielerFlits-tweet, met een lachende emoji. In de rit leek Girmay namelijk vooral het wiel van Van der Poel te viseren. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert heeft echter een andere kijk op de zaak. “Dat is een verkeerde impressie. In de achtervolging op de koplopers heb ik alles gegeven wat ik in mij had”, citeert Het Laatste Nieuws.

“Ik heb zeker geen energie gespaard voor de sprint. Ik had gewoon niet de benen om nog meer kopbeurten te doen en heb mijn uiterste best gedaan”, aldus Girmay, die nog niet met Van der Poel heeft gesproken na de bewuste etappe. “In de rit van zondag ging Mathieu meteen in de aanval, terwijl ik meteen voor de gruppetto koos. We hebben dus niet in elkaars buurt gezeten.”

Van der Poel zelf heeft inmiddels ook meer uitleg gegeven bij zijn tweet. “Ik moest alleen lachen met wat hij er achteraf over zei. Als ik zag hoe snel hij nog kon sprinten aan de meet, dan hadden we in die etappe volgens mij ook gerust voor de zege kunnen spurten. Dat is jammer, natuurlijk”, klinkt het in gesprek met Het Nieuwsblad.

Girmay had het op de persconferentie ook nog over de komende dagen. De rappe renner hoopt in de tweede of derde week nog een etappe te winnen. “Er liggen een paar mooie kansen, maar ik moet toegeven dat mijn benen stilaan beginnen pijn te doen. Ook op mentaal vlak begint het door te wegen. Het is nog maar mijn eerste grote ronde, dus ik mag dit niet onderschatten. Van wat ik nu weet, heb ik toch liever klassiekers dan rittenwedstrijden.”