‘Girmay moet lekker wegblijven uit de Tour’

Twee weken geleden begon de Giro d’Italia en met nog negen ritten voor de boeg is de grote ronde allesbehalve beslist. Sterker nog, we zijn pas net over de helft! Wie er goed voorstaan en waarom een aantal andere hooggeplaatste renners in het klassement nog doorheen zakken, hoor je in de WielerFlits Podcast!

Youri noteerde een week voor het Grande Partenza in Hongarije al zijn topfavoriet en daar blijft hij bij. Maxim ziet de vooral dat de oude garde opleeft en dat jonge talenten er deze ronde maar niet door komen. Beide mannen zijn het wel eens over het verlies van smaakmaker Biniam Girmay deze ronde: als Mathieu van der Poel en Wout van Aert tot de topfavorieten van het komende WK behoren, dan mag de Eritreeër daar vanaf deze Giro bij.

Verder is er ook aandacht voor de Exterioo Cycling Cup, die dit weekend verdergaat met de Veenendaal-Veenendaal Classic in Nederland en de Antwerp Port Epic in België. Daarnaast kwam ook het werelduurrecord aan bod, omdat Ellen van Dijk die komende week in Zwitserland gaat aanvallen. Kortom, genoeg om te beluisteren!

