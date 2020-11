Giovanni Visconti naar Bardiani CSF Faizanè

Giovanni Visconti verdedigt in 2021 de kleuren Bardiani CSF Faizanè. De 37-jarige Italiaan maakt de overstap van Vini Zabù – KTM, zo meldt zijn nieuwe ploeg.

Visconti begint in 2021 aan zijn zeventiende seizoen als profrenner. Daarin noteerde hij 34 overwinningen, waaronder drie keer de Italiaanse titel en twee Giro-etappes. Dit jaar werd hij in de Giro nog tweede in de rit naar de Etna, maar moest hij in de slotweek vanwege een knieblessure vroegtijdig opgeven.

“Ik wil graag hetzelfde realiseren als wat Ibrahimovic in Milaan doet,” aldus Visconti. “Nog steeds persoonlijke resultaten behalen maar ondertussen jonge, veelbelovende sporters helpen om het beste uit zichzelf te halen”, kondigt hij aan. “Fysiek ben ik in orde, ik voel mij minstens vijf jaar jonger. De motivatie is groot.”

De routinier is de tiende aanwinst voor het Italiaanse ProTeam. Eerder kondigde Bardiani CSF Faizanè al de komst van onder meer Enrico Battaglin en Kevin Rivera aan. De ploeg heeft nu 22 renners voor volgend seizoen onder contract staan.

Voorlopige selectie Bardiani CSF Faizanè 2021

Enrico Battaglin (nieuw)

Johnatan Canaveral (nieuw)

Giovanni Carboni

Luca Covili

Nicolas Dalla Valle

Filippo Fiorelli

Davide Gabburo (nieuw)

Andrea Garosio (nieuw)

Giovanni Lonardi

Mirco Maestri

Umberto Marengo (nieuw)

Fabio Mazzucco

Alessandro Monaco

Kevin Rivera (nieuw)

Daniel Savini

Alessandro Tonelli

Tomas Trainini (nieuw)

Giovanni Visconti (nieuw)

Filippo Zaccanti

Filippo Zana

Enrico Zanoncello (nieuw)

Samuele Zoccarato (nieuw)